Calcio a 5, Serie C1: una bella cinquina a Nizza Monferrato per Savigliano

FUTSAL FUCSIA NIZZA 1

FUTSAL SAVIGLIANO 6

Reti: Covino (3), Hichri (2), Tshiteya.

Futsal: Di Ciommo, Gianolio, Singh, Greco, Canavese, Tshiteya, Solavagione, Covino, Sanero, Bergese, Mantino, Hichri. All.: Canavese.

NIZZA MONFERRATO – La Futsal Savigliano di Canavese travolge il Fucsia Nizza: ai primi otto minuti di equilibrio hanno fatto da contraltare i restanti, letteralmente dominati da una Futsal scatenata e precisa come non mai sotto porta. Ad aprire le danze è stato Covino, con un potente tiro da fuori: quindici secondi dopo, sempre Covino ha solo dovuto appoggiare in porta il delicato passaggio di Canavese. Con ancora Covino a terra, per un problema fisico, tra lo stupore generale la rete del Nizza che ha improvvisamente riaperto la gara a due giri di orologio dalla sirena.

E’ stato il secondo tempo, però, a regalare le gioie più grandi alla formazione saviglianese: dopo trentasette secondi, con una splendida azione manovrata, è stato Hichri ad allungare grazie ad una splendida finta che ha ingannato l’estremo difensore e poi appoggiando il pallone in porta. Il 4-1 porta la firma ancora di Covino, servito splendidamente da Di Ciommo: lo stesso portiere saviglianese, poi, ha firmato un altro assist per la seconda rete stagionale di Tshiteya che ha avuto il tempo di stoppare di petto e poi di calciare di potenza pura sul primo palo.

Dilagante, la Futsal, ha chiuso la propria sfuriata a sette minuti dalla sirena con la doppietta di Hichri: nel finale, da registrare la reazione dei padroni di casa che hanno colpito due traverse.

Tre punti d’oro, oltre alla prestazione, che permettono alla Futsal Savigliano di tenere il treno delle migliori (in vetta con Academy e Castellamonte) e di allungare proprio sul Nizza, mantenendo a distanza anche il Top Five.

Mercoledì 19 novembre, impegno infrasettimanale con la gara di Coppa a Caramagna Piemonte contro l’Absolute La Loggia con cui la Futsal si giocherà il primo posto, prima della 9° giornata di campionato contro il Santhià, venerdì 21 novembre al PalaFerrua alle 21.45.

cs