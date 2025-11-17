Serie D: il Saluzzo di misura contro la Biellese (1-0). Giornata “spezzatino” a causa dei rinvii per maltempo

Un’11° giornata “spezzatino” per quanto riguarda il girone A di Serie D. A causa dell’allerta arancione nella regione Liguria, sono state rinviate a data da destinarsi: i match coinvolti sono Celle Varazze-Asti, Vado-Gozzano, Imperia-Cairese e Sestri Levante-Chisola.

Partendo dall’unica cuneese nel girone, il Saluzzo ritorna alla vittoria anche in casa, collezionando la seconda vittoria consecutiva. Per i marchionali basta la bordata di Allasina per vincere con la Biellese, vittoria che porta la firma anche di Vespier, autore di strepitose parate. I granata con questa vittoria tornano anche in zona playoff, a quota 20 punti in attesa dei recuperi.

Negli altri match non sono mancate le sorprese. Sorride il Ligorna che batte 2-0 la Valenzana Mado e si porta (momentaneamente) a -1 dal secondo posto e -3 dal primo posto. Partita rocambolesca al “Franco Ossola” di Varese, con i biancorossi che con grande fatica vincono, partita in parità fino al 90′ dove la Sanremese trova il vantaggio grazie al secondo gol di Osuji. Tra il 92′ e il 94′ il Varese porta a casa la partita, a segno Costante e Tentoni. Ruggisce il leone del Derthona, senza grandi problemi spazza via 3-0 la NovaRomentin, grazie alla doppietta del solito Buongiorno e gol di Daffocchio. Altri tre punti d’oro li raccoglie anche il Club Milano, un 2-0 contro la Lavagnese fa respirare il club lombardo.