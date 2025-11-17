È in arrivo una nuova esposizione al Museo civico di Storia naturale “Craveri”: dal 29 novembre e fino a gennaio sarà possibile visitare la mostra fotografica “Biodiversità del Piemonte e della Valle d’Aosta”, promossa dall’Associazione Naturalistica Piemontese – ANP di cui il “Craveri” è socio fondatore.

La mostra vede l’esposizione degli scatti vincitori del Concorso fotografico ANP 2025, nato con il desiderio di celebrare il 45° anniversario dalla nascita dell’associazione, e verrà in seguito ospitata da tutti e tre i musei fondatori dell’Associazione Naturalistica Piemontese (Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola e Museo Civico F.Eusebio di Alba), oltre che da altre sedi.

L’inaugurazione si terrà sabato 29 novembre 2025, alle ore 16 presso il Museo Civico Craveri, in via Craveri 15 a Bra. Durante l’evento si svolgerà la premiazione del concorso e gli autori/autrici saranno invitati/e a condividere curiosità e dietro le quinte degli scatti rappresentati. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

La mostra “Biodiversità del Piemonte e della Valle d’Aosta” sarà visitabile durante i giorni di apertura del museo, con ingresso libero per i residenti a Bra. Info: www.museidibra.it.