Serie D, Girone A: rinviate tre partite a causa del maltempo

Doveva essere una domenica come le altre, caratterizzata da partite della massima serie del calcio dilettantistico. A fermare tutto è l’allerta arancione in Liguria.

Ieri sera, la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato il rinvio di tre partite in programma domenica 16 nel territorio ligure: gli impianti colpiti sono Vado Ligure (Vado-Gozzano), Celle (Celle Varazze-Asti) e Sestri Levante (Sestri Levante-Chisola) a causa dell’allerta arancione emanata in Liguria. I tre match sono stati rinviati a data da destinarsi, match comunque importanti, soprattutto per le piemontesi, costrette però allo stop forzato.

Il resto del palinsesto rimane invariato, con il Saluzzo che ospita la Biellese tra le mura amiche dell’ “Amedeo Damiano”.