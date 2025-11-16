Eccellenza B: tripletta da campione per Luca Marchisone e il Fossano vince 4-2 con la Luese

Con testa bassa e sacrificio. Il Fossano ha interpretato nella maniera più corretta possibile l’impegno odierno con la Luese Cristo Alessandria. E poteva essere la classica domenica “trabocchetto”, dietro l’angolo dopo il maiuscolo 2-3 del “Moccagatta” con l’Alessandria. Dopo il vantaggio iniziale blues, l’uno-due Fabio Castagna e De Santi aveva provvisoriamente “raggelato” il pubblico di fede fossanese in chiusura della prima frazione. Poi la rimonta e il ribaltone (4-2). Con un nome e cognome: Luca Marchisone. Per il classe 2001 e numero 10 del Fossano, una prestazione “totale” e la prima tripletta della sua carriera. Strappi, giocate, 3 gol e il pallone autografato nel borsone. Fossano che dà continuità al proprio percorso, mettendosi in tasca 3 punti preziosi nel gruppone alle spalle della capolista Alessandria. Riviviamo la cronaca.

PRIMO TEMPO

L’undici scelto da Paolo Fresia veste un completo bianco con richiami blues, alessandrini in rossonero e nel frattempo diluvia sul “Pochissimo”. 1-0 Fossano al minuto 10: alla prima sortita offensiva del match, si sblocca il punteggio con l’uno-due Giovinco-Marchisone, destro sul primo palo del numero 10 e Virano è battuto. Tacco di Giovinco per Marchisone, sinistro rasoterra e Virano allontana col piede al 17′. Un minuto più tardi, pareggia la Luese: Fabio Castagna vince un contrasto con Marchetti, sinistro rasoterra in diagonale e palo-gol (1-1). Ancora Marchisone al 22′, destro dal limite e Virano ci mette una pezza. Passa il 30esimo e smette di piovere sul terreno di gioco, poi al 43esimo gli alessandrini siglano l’1-2: imbucata centrale per De Santi che sorprende la difesa fossanese e supera Fazio col sinistro. Nel primo dei 2 minuti di recupero, arriva il 2-2: azione da calcio d’angolo, sulla ribattuta di Marchetti arriva il gran destro a centro area di Bernardon. Intervallo.

SECONDO TEMPO

Parte forte il Fossano, piattone mancino con D’Ippolito nel cuore dei 16 metri alessandrini e palla di poco alta al secondo di gioco. 3-2 blues al 7′: stop a seguire di Marchisone che lascia sul posto il diretto marcatore, Virano prova l’uscita ma viene beffato con un lob morbidissimo. “Numero” d’alta scuola per il numero 10. Virano esce in tuffo su un cross dalla destra al 29′, ribattuta di Scarfiello e pallone alto sopra la traversa. Riflettori accesi dalla mezz’ora. Grande parata di Virano al 39esimo, si oppone alla grande sul rigore in movimento di Rossi e corner per i padroni di casa. Stadio “Pochissimo” tutto in piedi al 45′: azione personale di Luca Marchisone dalla sinistra, tocco preciso con Virano in uscita e tripletta, per il definitivo 4-2. Dopo i 5 minuti di recupero accordati, giunge il fischio conclusivo.

TABELLINO

Fossano: Fazio, D’Ippolito, Bernardon (26′ st Cinquini), Rossi (50′ st Milan), Marchetti, Gallesio, Angaramo, Bosio, Giovinco (20′ st Scarfiello), Marchisone (47′ st El Ouariti), Sangare (36′ st Marku).

A disp: Zaccone, Cerruti, Reymond, Serra.

Allenatore: Paolo Fresia.

Luese Cristo Alessandria: Virano, Boakye (8′ st Ajmar), Fabio Castagna, Bellucca, Camara, D’Alessandro, De Santi, Armocida (36′ st Abdourne), Ze Francis, Diego Castagna (19′ st Ferram), Ambrosino.

A disp: Toscano, Beggi, Ansari, Cappai, Zeni.

Allenatore: Daniel Bresciani.

Arbitro:​ Turini di Nichelino (assistenti: Centamore e Hosni di Torino).

Marcatori: 10′ pt Marchisone (F), 18′ pt Fabio Castagna (L), 43′ pt De Santi (L), 46′ st Bernardon (F), 7′ st Marchisone (F), 45′ st Marchisone (F).

Note: pomeriggio piovoso e freddo, terreno di gioco in erba sintetica; circa 150 spettatori. Ammoniti Rossi, D’Ippolito (F), Camara (L).