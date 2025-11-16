Calcio a 5 – L’Elledì conquista tre punti pesanti con il Maccan Prata!

L’Elledì FC supera la capolista Maccan Prata 6-3 nell’8° turno del campionato di Serie A2 Élite di futsal e sale a quota 10 punti in classifica.



Elledì FC – Maccan Prata 6-3



Reti: Sandri (2), Novo, Rosano, Dos Santos e Cerbone (Elledì); Grigolon, Ceccon e Di Guida (Maccan)



LA PARTITA

Il grande Futsal del secondo campionato nazionale fa vibrare il Palasport di Caramagna Piemonte. L’Elledì FC, supportata dal pubblico amico, trova il doppio vantaggio nella prima frazione grazie alle marcature di Novo e Rosano. Il classe 2005 è cinico nei pressi della porta, mentre l’ex VDL Fiano Plus è abile a infilarsi alle spalle della retroguardia friulana. Lamberti risponde presente ai tentativi dei terminali offensivi del team di mister Sbisà, ma una magia di Grigolon manda le squadre negli spogliatoi sul 2-1.



Nella seconda parte del pomeriggio, Dos Santos trasforma un coast to coast da cineteca e Sandri, servito dal proprio portiere, porta sul +3 la disputa (4-1). Il Maccan Prata ha gli elementi per riaprire la gara e accorcia con la conclusione potente e precisa di Ceccon (4-2). Con il portiere di movimento, nel finale, Di Guida dimezza svantaggio (4-3). I padroni di casa però non ci stanno e con i centri di Cerbone e Sandri pongono l’ipoteca sul match. Da segnalare, nel secondo tempo, i due tiri liberi parati da Bernardi, bravo a ipnotizzare prima Sandri e successivamente Oanea.



L’Elledì FC nel prossimo turno, in programma sabato 22 novembre, sfida in trasferta l’Olympia Rovereto.