Volley Superlega – Padova-Milano apre la quinta giornata. Cuneo a Grottazzolina

La SuperLega Credem Banca 2025/26 si prepara a vivere la sua quinta giornata di campionato. Ad aprire il turno sarà alle 18 di oggi (sabato 15 novembre) la sfida fra tra Sonepar Padova e Allianz Milano, che si trovano appaiate a quota 5 in classifica: padroni di casa che arrivano dalla sconfitta netta a Modena; ospiti che, in attesa di recuperare la partita con Grottazzolina (in programma mercoledì 19 novembre), nell’ultimo match disputato hanno superato, nel derby, Monza in 4 set.

Per quanto riguarda il programma di domenica 16 novembre, grande attesa per Sir Susa Scai Perugia vs Rana Verona: umbri ancora imbattuti, scaligeri che vogliono continuare il proprio cammino agli alti piani. Locali reduci dal 3-0 contro Cuneo, veneti che invece sono incappati nel ko a Civitanova, rimanendo così fermi a quota 12 in classifica. Venendo ai singoli, occhio fra le file perugine ad Agustin Loser e, soprattutto, Roberto Russo, sempre più vicini ai 1000 punti in Superlega. Quattro ex Verona: Massimo Colaci, Donovan Dzavoronok, Marco Gaggini e Sebastian Solé.

I campioni d’Italia dell’Itas Trentino, intanto, scenderanno in campo alle 17.00 contro la Vero Volley Monza, in quello che sarà il loro 40° confronto diretto con punti pesanti in palio. Alle 18 tocca a Cuneo: la MA Acqua S.Bernardo fa visita alla Yuasa Battery Grottazzolina, in quello che è a tutti gli effetti un già fondamentale scontro diretto in chiave salvezza.

Così lo schiacciatore biancoblu Claudio Cattaneo presenta la partita del PalaSavelli:”Sarà una bella sfida. Ci aspetta un palazzetto infuocato, ricordo ancora bene l’atmosfera elettrizzante dell’anno della promozione, con i tifosi che sostengono la squadra con passione. Affronteremo una squadra ben costruita, che batte con forza, quindi dovremo essere bravi a ricevere bene e a cogliere le occasioni che si presenteranno. Giocheranno sicuramente a tutto gas in casa loro per conquistare i tre punti, ma noi dovremo essere solidi e cercare di portare a casa punti”.

Sempre alle 18 la Gas Sales Bluenergy Piacenza di coach Dante Boninfante affronta la Cucine Lube Civitanova di suo figlio Mattia, palleggiatore biancorosso, mentre chiuderà il programma (alle 19) Cisterna Volley-Valsa Group Modena.

5ª Giornata – Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 15 novembre 2025, ore 18.00

Sonepar Padova – Allianz Milano

Arbitri: Piana Rossella, Brancati Rocco (Cervellati Giulio)

Video Check: Casarin Irene

Segnapunti: Amoroso Maria Grazia

Diretta Rai Sport e VBTV

Domenica 16 novembre 2025, ore 16.00

Sir Susa Scai Perugia – Rana Verona

Arbitri: Brunelli Michele, Zanussi Umberto (Pazzaglini Marco)

Video Check: Porti Luca

Segnapunti: De Rosa Alessia

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 16 novembre 2025, ore 17.00

Itas Trentino – Vero Volley Monza

Arbitri: Saltalippi Luca, Cerra Alessandro (De Nard Andrea)

Video Check: Miggiano Simone

Segnapunti: Sieder Cinthia

Diretta VBTV

Domenica 16 novembre 2025, ore 18.00

Yuasa Battery Grottazzolina – MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Arbitri: Carcione Vincenzo, Cesare Stefano (Marani Azzurra)

Video Check: Perotti Marco

Segnapunti: Rollo Ilaria

Diretta VBTV

Domenica 16 novembre 2025, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova

Arbitri: Vagni Ilaria, Caretti Stefano (Pernpruner Marco)

Video Check: Mutti Riccardo

Segnapunti: Farina Daniele

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 16 novembre 2025, ore 19.00

Cisterna Volley – Valsa Group Modena

Arbitri: Pozzato Andrea, Cavalieri Alessandro Pietro (Gasparro Mariano)

Video Check: Pardo Claudio

Segnapunti: Grasso Sabrina

Diretta DAZN e VBTV

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Susa Scai Perugia 16, Cucine Lube Civitanova 13, Rana Verona 12, Valsa Group Modena 10, Itas Trentino 9, Gas Sales Bluenergy Piacenza 6, Allianz Milano 5, Sonepar Padova 5, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 5, Cisterna Volley 4, Vero Volley Monza 4, Yuasa Battery Grottazzolina 1.

Una partita in più: Sir Susa Scai Perugia, MA Acqua S.Bernardo Cuneo.

Una partita in meno: Allianz Milano, Yuasa Battery Grottazzolina.