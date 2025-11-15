Cuneo: alla Casa del Fiume l’incontro con il fotografo Luciano Leuzzi

La Casa del Fiume ospita martedì 18 alle ore 21 il fotografo Luciano Leuzzi, autore affermato nel panorama della fotografia naturalistica internazionale. L’incontro sarà un’occasione unica per conoscere da vicino il percorso artistico di un professionista che, dopo una lunga esperienza nella fotografia analogica e nei settori matrimoniali e still life, ha scelto di dedicarsi completamente alla sua più grande passione: i viaggi fotografici e la natura.

Dal 2013 Leuzzi esplora e documenta fauna, avifauna e paesaggi in ogni parte del mondo — tutti i continenti, con l’Antartide in programma per il 2026. Le sue immagini, caratterizzate da un forte impatto visivo e da una sensibilità narrativa, gli sono valse numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Martedì 18 novembre 2025, alle ore 21:00 presso la Casa del Fiume, Piazzale W. Cavallera, 19 – Cuneo

