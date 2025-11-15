Calcio a 5 Serie A2 Élite: l’Elledì ospita la capolista Prata

A Caramagna Piemonte arriva la capolista Maccan Prata: i friulani guidano il Girone A del secondo campionato nazionale con 16 punti.

La squadra di mister Marco Sbisà ha fatto vedere in questa prima parte di stagione sia solidità (miglior difesa insieme a Lecco e Petrarca con appena 17 reti concesse) che ottime soluzioni offensive (secondo attacco con 28 gol messi a segno).

Tra i migliori marcatori dei gialloneri spiccano tanti volti nuovi rispetto alla scorsa stagione: Massimo Dall’O (arrivato dal Canottieri Belluno) è il miglior marcatore con 7 centri, seguito da Marco Caverzan (ex Active Network) con 5 e dalla coppia composta da Loris Di Guida (ex Came) e Matteo Grigolon (ex Pordenone) a quota 4.

I recenti precedenti tra le due squadre hanno sempre regalato spettacolo, non vediamo l’ora di vivere un un nuovo capitolo.