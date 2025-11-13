Quarant’anni di storia e una sola grande visione per il futuro

Quarant’anni di storia, un solo cuore pulsante. Il Gruppo Formento, realtà industriale piemontese simbolo dell’eccellenza agroalimentare italiana, continua a crescere e a consolidare la propria posizione nel panorama del food di qualità Made in Italy.

Recentemente, il Gruppo ha portato a compimento due importanti operazioni industriali che segnano un punto di svolta nella sua storia: l’acquisizione di Carni Dock, azienda di riferimento nel settore suinicolo, e del Salumificio Cavallo, marchio storico nel comparto dei salumi d’alta qualità.

Due nomi che raccontano il legame profondo tra tradizione, territorio e capacità imprenditoriale.

La rinascita di Carni Dock: da percorso

di risanamento a simbolo di rilancio

Il closing dell’operazione Carni Dock, che ha portato alla nascita della New Carni Dock, è stato formalizzato nell’ottobre 2025, segnando la conclusione di un articolato processo di risanamento avviato nel novembre 2024. Un anno di lavoro intenso, in cui il Gruppo Formento ha messo in campo risorse, competenze e visione strategica per restituire solidità e fiducia a un’azienda storica del territorio. Il piano industriale elaborato ha permesso di gettare le basi per una nuova fase di crescita sostenibile, fondata sull’innovazione e sulla valorizzazione delle persone.

«Garantire un nuovo percorso aziendale all’interno di un Gruppo in grado di supportarlo adeguatamente – dichiara Claudio Formento, amministratore Delegato del Gruppo – non è soltanto una scelta industriale corretta, ma un vero e proprio dovere etico verso l’economia e il benessere del nostro territorio. Il nostro impegno è quello di creare valore condiviso, salvaguardando competenze, occupazione e qualità produttiva».

Il Piemonte, cuore produttivo della filiera

suinicola italiana

Il Piemonte si conferma come terzo polo produttivo suinicolo nazionale, con la Granda in posizione di leadership grazie a una filiera d’eccellenza che unisce allevatori, trasformatori e imprese del territorio. In questo contesto, New Carni Dock continua a svolgere un ruolo di riferimento strategico: da sempre, l’azienda ha contribuito all’affermazione di standard qualitativi elevati e al consolidamento della reputazione dei prodotti piemontesi nel mercato italiano ed estero. Non va dimenticato il contributo fondamentale offerto allo sviluppo di una Dop prestigiosa come quella del Prosciutto Crudo di Cuneo, simbolo della qualità e dell’identità gastronomica locale.

Salumificio Cavallo: tradizione e qualità

che si uniscono alla visione Formento

Parallelamente, nel mese di ottobre 2025, il Gruppo Formento ha finalizzato anche l’acquisizione del Salumificio Cavallo, storica realtà conosciuta per la produzione artigianale di salumi di alta gamma.

Questa operazione si inserisce all’interno di una strategia industriale più ampia, volta a rafforzare la competitività e la coesione del sistema produttivo del Gruppo, creando sinergie tra le diverse aziende e ampliando la gamma di prodotti destinati ai mercati nazionali e internazionali.

Il Salumificio Cavallo rappresenta da sempre un’eccellenza riconosciuta per l’attenzione alla qualità delle materie prime e per la fedeltà ai metodi tradizionali di lavorazione. Con la sua integrazione, il Gruppo Formento consolida ulteriormente la propria identità come ambasciatore del gusto piemontese, capace di unire competenza industriale e sensibilità artigianale.

Una realtà solida, radicata e in crescita

Oggi il Gruppo Formento si attesta su un fatturato di circa 300 milioni di euro e conta circa 450 collaboratori, confermandosi una delle realtà più dinamiche e solide del panorama agroalimentare piemontese.

La forza del Gruppo risiede nella capacità di coniugare innovazione, rispetto delle tradizioni e valorizzazione del capitale umano. Una visione che va oltre la semplice produzione alimentare, abbracciando un concetto più ampio di responsabilità sociale e territoriale. Per il Gruppo Formento, crescere significa anche contribuire al benessere economico e culturale del territorio d’origine, sostenendo l’occupazione e la filiera locale.

Guardare avanti, senza dimenticare le radici

«Le recenti operazioni – sottolinea ancora Claudio Formento – si inseriscono in un piano industriale ben definito, che parte dalle nostre radici per guardare lontano. Il nostro obiettivo è garantire stabilità occupazionale, tutelando oltre 130 posti di lavoro, e costruire un sistema aziendale solido, competente e competitivo, capace di affrontare con successo le sfide dei mercati nazionali e internazionali».

La storia del Gruppo Formento è una storia di passione, continuità e coraggio imprenditoriale, ma anche di visione e responsabilità. In un mondo in cui il cibo rappresenta sempre più identità, cultura e sostenibilità, il Gruppo rinnova ogni giorno il proprio impegno a valorizzare la qualità italiana, partendo da una terra – la provincia di Cuneo – che ne incarna l’anima più autentica. Oggi, come quarant’anni fa, Formento continua a credere in un principio semplice ma potente: il futuro si costruisce solo restando fedeli alle proprie radici.

E da queste radici, forti e profonde, nasce la spinta verso nuovi traguardi, nuove sfide e nuove opportunità per il made in Piemonte nel mondo.