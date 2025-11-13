Mondovì e Ceva fanno sistema: fondi diretti per gli ospedali

Non era mai accaduto prima. Mondovì e Ceva hanno due ospedali cittadini. Sorgono a circa 25 chilometri di distanza e coprono un territorio molto vasto. Va dalle propaggini del territorio del capoluogo cuneese fino a Ormea e più in là, già in Liguria. Non sempre le scelte delle due strutture sanitarie sono andate di pari passo con le scelte di chi amministra il territorio. Nel 2025 il concetto si è ribaltato. C’è un catalizzatore comune, la Fondazione ospedali Mondovì e Ceva e ci sono due amministratori locali, due sindaci, che hanno capito che “fare sistema” sui temi fondamentali della sanità è funzionale e necessario al territorio. La presidente della Fondazione Mariangela Schellino è riuscita a fondere le intenzioni del Comune monregalese e cebano, della Diocesi e di una ventina di imprese e aziende del territorio che hanno contribuito alla costituzione, in sede notarile, della realtà che si occupa dei due nosocomi. Nasce dall’attività dell’associazione Asso attiva per molti anni e in campo sanitario capace già di mettere a segno diversi obiettivi.

Grazie all’attività della Fondazione il sindaco di Mondovì Luca Robaldo e l’omologo di Ceva, Fabio Mottinelli, hanno deciso, di nuovo inventandosi una “prima volta”, di destinare, come amministrazione civica, risorse per i propri ospedali. «Abbiamo destinato 15 mila euro per la Fondazione che sostiene gli ospedali del nostro territorio – dichiara Fabio Mottinelli, sindaco di Ceva.

L’ecografo che arriverà all’ospedale di Ceva, per la precisione al reparto di Medicina, ha un costo di poco superiore a 15 mila euro: grazie ai fondi conferiti attraverso la Fondazione, il presidio di Ceva avrà così un macchinario all’avanguardia per la radiodiagnostica. Siamo sicuri che i cittadini cebani hanno apprezzato questo gesto che rappresenta un valido aiuto per chi avrà necessità di usufruire dei servizi ospedalieri».

Sono cinque le nuove apparecchiature di ultima generazione che, in totale, Mondovì e Ceva riceveranno grazie all’impegno comune delle amministrazioni pubbliche. L’acquisto include ecografi ed un impedenziometro (Analizzatore di composizione corporea).

«Crediamo sia la prima volta che il Comune sostiene direttamente l’Ospedale di Mondovì, attraverso un sostanzioso contributo in denaro alla neonata Fondazione Ospedale Mondovì-Ceva – commentano dal Patto Civico di cui Robaldo è espressione –. È un segnale forte, recapitato in un periodo di particolare difficoltà per il settore sanitario. Ne siamo molto orgogliosi». La misura è stata presentata nel corso di un consiglio comunale all’interno dei provvedimenti al bilancio di previsione 2025-2027. Fornire la notizia nella massima espressione dell’impegno civico, il consiglio comunale, dà la cifra di quanto vuol essere d’esempio l’iniziativa dell’Amministrazione pubblica.

A FORESTERIA PER MEDICI E SPECIALISTI

La presidente Schellino, già con l’attività dell’associazione “Asso”, ora ancora con maggior impegno grazie alla neo Fondazione, è impegnata in un progetto ambizioso che dura da qualche anno. Il ragionamento è semplice e complicato allo stesso tempo. Un ospedale si qualifica anche per la qualità degli operatori, non solo per la quantità di professionisti. La mancanza di personale sanitario è uno dei grandi problemi della sanità dei nostri tempi. I vantaggi: la fondazione non ha un fine lucrativo, ma è diretta al perseguimento di uno scopo di utilità sociale tramite il proprio patrimonio. Ha una personalità giuridica, è a tutti gli effetti un ente giuridico riconosciuto e quindi con autonomia patrimoniale. L’elemento centrale è il patrimonio, mentre per l’associazione prevale la componente umana. Le Fondazioni possono partecipare a bandi o richieste di contributi.

Così la nuova realtà, nel corso del tempo, ha inventato un modo per “attirare” personale a Mondovì ed a Ceva: fornire loro vitto e alloggio per lavorare nelle strutture del territorio monregalese e cebano. Nel 2023 ha mosso i primi passi il servizio di Foresteria per medici provenienti da tutta Italia grazie al sostegno della Fondazione Crc, dell’Associazione Amici del Cuore, di Asso Onlus e del Cfp cebano monregalese. La Fondazione (una Ets) mette a disposizione del personale sanitario in formazione, gratuitamente, il servizio di Foresteria in località Beila, a Mondovì per l’intera durata del periodo di formazione. Si compone di dieci camere singole arredate e con bagno, cucina attrezzata e sala in comune. «Ritengo fondamentale questo progetto conclude Schellino – ancor più in un momento di grave crisi del nostro sistema sanitario dovuto prevalentemente alla mancanza di operatori sanitari sia in ambito medico che infermieristico e mi preme sottolineare e soprattutto ringraziare quanti con impegno intervengono annualmente nel sostenere il progetto “Foresteria Beila”».

Sono una decina i medici specializzandi e provengono da ogni angolo dello stivale. Torino, Perugia, Caltanissetta, Perugia ma anche Dronero: sono le città da cui i professionisti si sono mossi per praticare la professione che hanno scelto negli ospedali del territorio ed impiegati in diversi reparti, tra cui anestesia, oncologia, geriatria, medicina dello sport. Poco tempo fa, si è svolta la cena per raccogliere fondi a beneficio della Foresteria con sede al Cfp del Beila. A conferma del grande coinvolgimento del territorio, le materie prime per i piatti della cena sono stati regalati da alcuni fornitori del Monregalese, le “Signore della pittura” hanno messo a disposizione i quadri destinati, a sorte, ai commensali. Significativa la presenza, oltre degli amministratori di Ceva e Mondovì, anche di dirigenti AslCn1 e Aso ed anche di Silvia Merlo, presidente della Fondazione Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo. “Una rete di collaborazione per la buona sanità che fa ben sperare per il futuro”, si è detto nel corso degli interventi.