La Cheraschese annuncia il nuovo Responsabile Sviluppo e Relazioni Esterne: è Italo Demichelis

Italo Demichelis entra ufficialmente a far parte della Cheraschese 1904 come Responsabile Sviluppo e Relazioni Esterne, mettendo a disposizione la sua esperienza maturata in importanti realtà professionistiche e dilettantistiche — recentemente in Lombardia — con la volontà di trasferire alla nostra società i preziosi insegnamenti raccolti nel suo percorso.

Con oltre trent’anni di esperienza nel management industriale, Italo porterà visione, competenza e professionalità con l’obiettivo di rafforzare la crescita del nostro progetto.

Italo ricoprirà, inoltre, nell’organigramma societario, un ruolo fondamentale come Safeguarding Officer, figura di garanzia per la tutela dei diritti dei nostri atleti, in particolare dei minori, e per la progettazione di iniziative all’insegna di accessibilità e inclusione.

cs