Il cortile che accoglie: i Salesiani di Bra

ABra, i Salesiani non sono solo una scuola. Sono un cortile che accoglie, una casa che educa, un luogo dove si cresce insieme. Dal 1959, la loro presenza ha messo radici profonde nella città. A guidare oggi questa comunità è Padre Riccardo Frigerio, 53 anni, originario di Lecco, da quattro anni direttore.

«Non vogliamo essere una rocca inaccessibile – racconta – ma una realtà aperta, in dialogo con la città». Le iniziative si spingono oltre le mura: Piazza Roma, il quartiere, le famiglie. «Cerchiamo di esserci dove c’è bisogno di ascolto, di relazione».

Il cortile, per lui, è più di uno spazio fisico. «È il luogo dove ci si incontra in amicizia, anche quando si sta andando via». È lì che si costruiscono legami, si sta insieme, si cresce. «Il cortile è il nostro modo di dire: sei il benvenuto, anche se non ti conosciamo ancora».

La scuola salesiana non è quella del quartiere. È scelta. «Questo ci permette di accogliere con empatia. Gli insegnanti devono stimolare, accompagnare. Offriamo una proposta educativa che dura tutta la giornata». I ragazzi arrivano da contesti diversi, ma qui trovano uno spazio che li riconosce, che li aspetta.

«Non importa da dove vieni, importa che qualcuno ti dica: ce la puoi fare». I legami nascono anche fuori dalla classe, durante la ricreazione, la pausa pranzo, i laboratori. «I ragazzi non sono numeri. Da noi si creano relazioni vere, profonde».

La diversità è quotidiana. «Al Cfp circa il 30% degli studenti è musulmano. La religione non è proselitismo, ma terreno comune. Cerco di far notare le similitudini». E quando si scopre ciò che unisce, nasce rispetto, fiducia, dialogo.

Anche la tecnologia ha il suo spazio. «Abbiamo rinnovato laboratori e officine, soprattutto in termini di sicurezza per i ragazzi. Le aziende ci sostengono, donano attrezzature. I ragazzi si preparano al mondo del lavoro, ma anche alla vita». Le macchine non sono solo strumenti: diventano ponti tra scuola e futuro.

E le famiglie? Partecipano, collaborano, si incontrano. «Seguiamo la catechesi, le messe, gli incontri. Le famiglie non sono spettatrici: sono parte della nostra comunità». A volte basta una cena condivisa, una festa, un momento di ascolto per sentirsi davvero parte di qualcosa.

Il segreto? «Esserci, in modo significativo. Non basta essere presenti: bisogna lasciare un segno».

A Bra, i Salesiani sono questo: una presenza che abbraccia. Dove, come dice Padre Riccardo, «si sta bene, insieme». E quel “bene” non è solo stare comodi: è sentirsi accolti, riconosciuti, accompagnati. È sapere che qualcuno ti guarda, ti ascolta, ti aspetta. Anche quando sei in cammino.

Ferwood, premio per l’economia circolare

È tra i progetti di particolare interesse nella categoria Economia circolare del Premio Sviluppo Sostenibile 2025 l’azienda cuneese specializzata nella rigenerazione di macchinari per la lavorazione del legno. Nata a Pollenzo nel 2004, oggi esporta circa l’80% del fatturato, opera con sedi in sei Paesi e dispone di un’area produttiva di oltre 20mila metri quadri, affiancata da uno showroom di 6mila. Il processo “Ferwood Approved”, articolato in 10 fasi, consente ogni anno di recuperare e aggiornare centinaia di macchine, riducendo consumi, emissioni e tempi di consegna. Con oltre 80 dipendenti e più di 250 operazioni annuali tra smontaggi, installazioni e collaudi, l’azienda ha superato nel 2023 i 25 milioni di euro di fatturato, sostenuta anche dal progetto di personalizzazione Ferwood Customized, che permette di adattare ogni macchinario alle esigenze produttive del cliente.