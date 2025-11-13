Atl del Cuneese: un albese per i rapporti col territorio

Se si parte dal punto di vista formale, l’inserimento di una figura professionale rappresentata da Mauro Carbone è un “plus” senza dubbio di valore. Carbone sarà “figura di raccordo con il territorio”. Il nuovo corso vuole, come riferito dalla stessa Gabriella Giordano, presidente Atl del Cuneese, “rafforzare la collaborazione con le aree di competenza”. «L’Atl – dice la presidente – deve diventare sempre più motore di sviluppo basato sulla collaborazione e sulla condivisione di visioni comuni, ben dal di là dei campanilismi». In pratica un modello strategico, ma soprattutto dinamico, tanto che per la prima volta l’Atl ha deciso di avvalersi della consulenza di un manager del turismo che arriva da Alba, indiscutibile territorio in cui le idee producono economia. «È una sfida molto interessante – dice Carbone -. L’idea è di costituire una Dmo (Destination Management Organization) sempre più contemporanea, più attenta ai nuovi bisogni del mercato del turismo, mondo ormai complesso». «Il lavoro fatto fin qui – ha detto la presidente Giordano in conferenza stampa – è stato molto valido, oggi ci concentriamo sullo sviluppo del rapporto con il territorio». Mauro Carbone ha il compito di rendere una destinazione un brand di successo. È tuttora direttore del Centro Nazionale Studi del Tartufo. Il dialogo con l’Albese è il tema finora solo sfiorato da parecchi sindaci del Monregalese e del Cebano, i quali, in modo più o meno esplicito, hanno sempre “benedetto” l’apertura del territorio alle esperienze della capitale del tartufo. Lo dimostra l’entusiasmo di Luca Robaldo, presidente della Provincia: «Ringrazio la presidente Giordano per avere accolto l’appello che io ed altri sindaci del Monregalese e del Cebano le avevamo formulato e saluto con piacere l’individuazione di un manager che aiuti Atl a svolgere il proprio ruolo». La presidente Giordano conclude: «La condivisione strategica mira a superare i campanilismi».