Eccellenza B LIVE: Ongaro all’ ultimo minuto rovina la festa al Chieri. CHERASCHESE-CHIERI 1-1. RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE

Dallo stadio “Emilio Roella” di Cherasco, va in scena una sfida tutta da vivere: Cheraschese contro Chieri, valida per la decima giornata del campionato di Eccellenza – Girone B.

Entrambe le formazioni arrivano da una sconfitta di misura: la Cheraschese è caduta 1-0 sul campo dell’Albese, mentre il Chieri ha subito lo stesso risultato contro il Vanchiglia.

Un solo punto separa le due squadre in classifica: Chieri settimo a quota 14, Cheraschese subito dietro con 13 punti.

Si attende dunque una gara vibrante, tra due formazioni che vogliono ritrovare fiducia e continuità. La Cheraschese davanti al suo pubblico cercherà di trasformare la spinta dei tifosi in energia, mentre il Chieri punta sull’esperienza e sulla qualità per tornare subito a fare risultato.

PARTITE SEGUITE OGGI DA IDEAWEBTV.IT: Eccellenza Cuneo-Albese, Eccellenza Monregale-Pro Villafranca, Prima Categoria Marene-Bisalta, Prima Categoria Area Calcio – Garessio.

FORMAZIONI UFFICIALI:

CHERASCHESE: Pietrolungo, Costamagna L., Oliveira Santos, Costamagna M., Dieye, Vittone, Massucco, Selasi, Ongaro, Arcari, Battaglino. A disp. Lanzardo, Olivero, Icardi, Giachino, Martucci, Testa, Bissacco, Solera, Fissore. All. Melchionda Diego

CHIERI: Faccioli, Rega, Sicilia, Benucci, Bove, Tonini, Valentini, Spinelli, Manfredi, Ponsat, Ascoli. A disp. Colasanto, Pace, Caputi, De Notarpietro, Massano, Mo, Carbone, Giacobbe, Pistelli. All. Vagli Matteo

ARBITRO: Alessandro Di Francesco sez. Pinerolo

ASSISTENTI: Alberto Barsotti sez. Alessandria e Giuseppe Altomare sez. Pinerolo

ORA DI INIZIO: 14:33

Dopo 5 minuti recupero FINISCE 1-1 TRA CHERASCHESE – CHIERI

91′ GOOOOOL PAREGGIO DI ONGARO, sul dischetto è glaciale spiazza l’ ottimo Faccioli ed è pareggio 1-1.

90′ RIGORE CONQUISTATO DAI NERO STELLATI, Fissore cade in area dopo un contatto con Rega

89′ Fissore continua a spingere al limte prova la conclusione in porta, ma pallone svirgolato fuori.

87′ La Cheraschese si conquista una preziosissima punizione al limite dell’ area, Bissacco dalla battuta fa volare alto il pallone sopra la traversa.

84′ Fuori manfredi dentro Mo per il Chieri

Solera adesso si sposta sulla e destra e l’ intensità della pressione aumenta sempre di più, ma non arrivano le conclusioni che servono in porta.

82′ Fissore al limite dalal destra spara altissimo

78′ Fuori Massucco dentro Fissore per la Cheraschese

77′ Ammonito Bissacco

Cheraschese che adesso prova a diventare più offensiva passando a tre davanti, ma deve fare attenzione dietro perchè quando il Chieri ripartee in contropiede, gli spazi si allargano troppo.

75′ Chieri vicinissima al raddoppio con Sicilia che di testa aveva messo in rete , azione però annullata dal guardalinee per fuorigioco.

72′ Fuori Valentini dentro Pistelli per il Chieri e per la Cheraschese Fuori Battaglino e Selasi dentro Bissacco e Solera.

69′ Ammonito Faccioli per perdita di tempo nella rimessa

64′ MIRACOLO DI FACCIOLI, Una parata da uomo ragno incredibile su Dieye che aveva colpito benissimo di testa sugli sviluppi di una punizione battuta da lontano.

63′ ammonito Valentini

61′ GOOOOOOL CHIERI IN VANTAGGIO, Rega dalla destra un ottimo traversone in mezzo, pallone sporcato da un giocatore del Chieri e poi Manfredi di testa ci metto lo zampino e beffa Pietroluongo che immaginava già il pallone fuori.

55′ Arcari dlla destra prova la bordata, pallone però altamente sopra la traversa.

Ripresa più equilibrata rispetto alla prima parte di gara con il Chieri che conquista spesso e volentieri punizioni a metàcampo a causa di interventi troppo avventati dei padroni di casa.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO 0-0

2 min. di recupero

43′ Chieri che adesso imbastice meglio la manovra offensiva e ricerca di più la profondità, la Cheraschese però chiude bene gli spazi e non si lascia intimorire.

33′ RISVEGLIO CHIERI, Costamagna viene anticipato da un grande intervento di Bove sulla metàcampo, pallone poi per Benucci per vie centrale per poi spostarsi veloce sula sinistra per Manfredi che calcia secco in porta sfiorando di un soffio l’ incrocio dei pali.

28′ ONGARO DI TESTA PERICOLOSO, grande inserimento in area di Battaglino che lo difende come un leone, serve poi all’ ultimo Costamgana Lorenzo a destra che di prima serve un bel cross alto per Ongaro che svetta altissimo, ma i pallone vola di un soffio sopra la traversa.

24′ OCCASIONE CLAMOROSA PER LA CHERASCHESE, Costamagna lorenzo in contropiede sorprende il Chieri sbilnaciato in avanti, ma appena superata l’ area piccola davanti a Faccioli non si coordina alla perfezione e il suo tiro finisce fuori, la più grande occasione fino a adesso.

22′ Cheraschese che continua a gestire la partita pressano bene in fase offensiva, ma non riuscendo mai a sfondare in porta. Chieri molto arretrato all’ indietro e quando cerca di ripartire viene spesso fermato sulla trequarti dall difesa nerostellata che intercetta e interrompe le trame di gioco.

12′ Nerostellati che stanno mantenendo un ottimo giropalla continuando a far arretrare il Chieri, si cerca di sfondare passando sempre sulla destra, ma il Chieri chiude bene gli spazi arretrati.

2′ Ongaro prova subito un tiro al limite diretto in porta, tiro forte, ma centrale nessun problema per Faccioli.

Cheraschese in campo con completo casalingo bianconero e schierato con un 4-4-2 con la coppia offensiva Ongaro e Arcari. Cheri invece in campo con completo biancoblu e schierato con un 3-5-2 con la coppia davanti Manfredi e Ponsat.