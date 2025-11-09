Eccellenza B – Cheraschese di carattere: Ongaro al 90’ risponde a Manfredi, col Chieri è 1-1

Un pareggio ricco di emozioni e grinta quello tra Cheraschese e Chieri, andato in scena al “Emilio Roella” nella decima giornata di Eccellenza – Girone B.

Le due squadre, separate da un solo punto in classifica, si sono affrontate a viso aperto in una sfida intensa, combattuta fino all’ultimo secondo. Dopo un primo tempo bloccato, il Chieri ha trovato il vantaggio con Manfredi, ma nel finale la Cheraschese ha reagito con orgoglio, conquistando un rigore trasformato con freddezza da Ongaro per l’1-1 definitivo.

Primo tempo

Il fischio d’inizio accende subito il “Roella”. La Cheraschese parte a testa alta, gioca con coraggio e ritmo, cercando continuamente Ongaro e Arcari tra le linee. Dopo appena due minuti è proprio Ongaro a scaldare i guanti di Faccioli con un destro potente ma centrale.

I nero-stellati fanno la partita: pressing alto, difesa aggressiva, e un centrocampo che morde. Il Chieri, sorpreso, arretra il baricentro e prova a ripartire solo a sprazzi.

Al 24’ arriva l’occasione che fa tremare i biancoblù: Costamagna Lorenzo scappa via in campo aperto, entra in area e calcia, ma la mira tradisce l’attaccante a un passo dal vantaggio.

È un monologo bianconero fino alla mezz’ora, poi il Chieri rialza la testa. Bove strappa un pallone a centrocampo, Benucci inventa in verticale e Manfredi esplode un destro che sfiora l’incrocio: brivido per Pietrolungo.

Il primo tempo si chiude senza reti, ma con tanta intensità: Cheraschese padrona del gioco, Chieri attento e lucido.

Secondo tempo

La ripresa si apre con il Chieri più convinto: la squadra di Vagli alza il ritmo e trova il guizzo giusto. Al 61’, Rega affonda sulla destra e mette in mezzo un pallone velenoso, una deviazione confonde la difesa e Manfredi, colpo di testa preciso, beffa Pietrolungo per lo 0-1.

Il “Roella” ammutolisce per un attimo, ma la Cheraschese reagisce con rabbia e cuore. Dieye sfiora il pari con una zuccata perfetta e serve un miracolo di Faccioli, che vola a deviare sopra la traversa.

Melchionda getta nella mischia forze fresche: Solera e Fissore cambiano volto all’attacco. Gli ultimi dieci minuti diventano una battaglia d’orgoglio: la Cheraschese spinge, il Chieri si chiude e perde lucidità.

All’89’ Fissore viene steso in area da Rega: rigore sacrosanto! Dal dischetto Ongaro resta di ghiaccio, guarda Faccioli e lo spiazza con freddezza glaciale: 1-1 e boato del pubblico.

Nel recupero i padroni di casa ci credono ancora, ma il cronometro dice basta, finisce dunque 1-1 tra Cheraschese – Chieri.

TABELLINO

Cheraschese – Chieri 1-1

Reti: 61’ Manfredi (Chieri), 91’ Ongaro (rig. – Cheraschese)

Cheraschese: Pietrolungo, Costamagna L., Oliveira Santos, Costamagna M., Dieye, Vittone, Massucco (78’ Fissore), Selasi (72’ Bissacco), Ongaro, Arcari, Battaglino (72’ Solera). A disp. Lanzardo, Olivero, Icardi, Giachino, Martucci, Testa.

All. Diego Melchionda

Chieri: Faccioli, Rega, Sicilia, Benucci, Bove, Tonini, Valentini (72’ Pistelli), Spinelli, Manfredi (84’ Mo), Ponsat, Ascoli.A disp. Colasanto, Pace, Caputi, De Notarpietro, Massano, Carbone, Giacobbe.

All. Matteo Matteo Vagli

Arbitro: Di Francesco (Pinerolo)

Assistenti: Alberto Barsotti sez. Alessandria e Giuseppe Altomare sez. Pinerolo

Ammoniti: 63′ Valentini (Chieri), 69′ Faccioli (Chieri), 77′ Bissacco (Cheraschese)