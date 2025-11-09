Confapi si congratula con i tre licei “Made in Italy” della Granda: il Grandis e Delpozzo di Cuneo e il “Leonardo da Vinci” di Alba, che da settembre 2026 implementeranno l’offerta formativa con indirizzi che andranno a valorizzare l’aspetto gestionale e di project management.

In particolare, l’Istituto di istruzione superiore Delpozzo ha chiesto alle associazioni di categoria di affiancare questo nuovo percorso di studi e questa mattina e il presidente di Confapi Cuneo, Massimo Marengo, ha partecipato ad una riunione organizzativa per individuare gli strumenti di collaborazione.

Il nuovo indirizzo di studi dedicato al Made in Italy – Liceo delle Scienze Gestionali, sarà un vero e proprio ciclo formativo innovativo pensato per valorizzare le eccellenze produttive del territorio e preparare i giovani alle sfide del mondo del lavoro unendo due mondi, tecnico e umanistico, in un unico percorso.

“Confapi Cuneo – ha dichiarato Marengo – sostiene con convinzione ogni progetto che punti a creare un ponte concreto tra i giovani, le scuole e le imprese. Il nuovo indirizzo dedicato al Made in Italy va esattamente in questa direzione: formare studenti completi, capaci di comprendere i processi produttivi, gestionali e organizzativi delle aziende. Un passo importante per avvicinare scuola e impresa, unendo la formazione tecnica e gestionale alla conoscenza profonda delle nostre filiere produttive e del patrimonio manifatturiero che contraddistingue la provincia Granda”.

Confapi Cuneo, che rappresenta e tutela le piccole e medie imprese del territorio, spesso a conduzione familiare e con caratteristiche diverse rispetto alle grandi realtà industriali, rinnova così il proprio impegno a collaborare con gli istituti scolastici per promuovere percorsi di crescita condivisi e far conoscere ai giovani le varie realtà produttive del territorio.

“La provincia di Cuneo – aggiunge il presidente – è ricca di imprese che hanno saputo imporsi sui mercati internazionali grazie a qualità, passione e capacità di innovare. Iniziative come quella dell’ITIS ‘Delpozzo’, che annovera anche altri importanti e utili percorsi professionali, aiutano a garantire il ricambio generazionale e a trasmettere ai giovani i valori del lavoro, della competenza e dell’imprenditorialità che sono alla base del nostro territorio.”

Confapi Cuneo conferma dunque la propria disponibilità a collaborare con le scuole e le istituzioni formative della provincia per costruire insieme percorsi di orientamento, stage e alternanza scuola-lavoro, con l’obiettivo comune di valorizzare i talenti locali e rafforzare la competitività del sistema economico cuneese.