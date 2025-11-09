Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba: raccolti 502 mila euro. Il lotto finale vola a Hong Kong per 110 mila euro

Dal Castello di Grinzane Cavour collegati quattro continenti

Superati i 7,7 milioni di euro raccolti dal 1999

Un evento globale che unisce eccellenze gastronomiche e solidarietà. La XXVI Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba®, andata in scena al Castello di Grinzane Cavour, ha raccolto 502.000 euro destinati a progetti benefici in Italia e nel mondo.

L’edizione 2024 ha collegato in diretta Hong Kong, Bangkok, Singapore, Vienna, Francoforte e Rio de Janeiro, per un totale di oltre 40.000 km percorsi in simultanea, con filantropi di tutto il mondo impegnati nelle offerte per i preziosi lotti di Tuber magnatum Pico.

Il momento clou è arrivato con l’assegnazione di una rarissima trifola tripla da 1.009 grammi, cavata nel Roero e battuta a 110.000 euro, pari a 1 milione di dollari hongkonghesi, da un offerente collegato da Hong Kong.

In sala a Grinzane sono stati aggiudicati altri tre esemplari da 249, 331 e 402 grammi a imprenditori e collezionisti provenienti da Italia e Cina. A Hong Kong è stata inoltre assegnata la quindicesima barrique del progetto “Barolo en Primeur” per 22.000 euro, portando il totale complessivo dell’iniziativa oltre 1,13 milioni di euro raccolti quest’anno.

Dal 1999 a oggi, il totale delle donazioni generate dall’Asta supera 7,7 milioni di euro. I proventi 2024 sosterranno associazioni italiane come Every Child Is My Child Onlus, l’Associazione Emiliano Mondonico e l’ospedale di North Kinangop in Kenya, oltre a enti benefici delle varie sedi internazionali, tra cui Mother’s Choice (Hong Kong), SPCA (Singapore), Acker Österreich (Vienna) e progetti per i bambini delle favelas di Rio de Janeiro.

L’evento è stato presentato da Caterina Balivo ed Enzo Iacchetti, con la partecipazione di attori, chef e personalità del mondo dello sport. Numerosi gli interventi istituzionali, tra cui quelli del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dei rappresentanti dei vari consorzi e istituzioni coinvolte.