Nell’anticipo della sesta giornata della Superlega maschile di pallavolo la MA Acqua S.Bernardo Cuneo lotta ma cede alla forte Itas Trentino per 3-1. I padroni di casa, sospinti da un Palasport da quasi 4000 persone, vincono il primo set, si perdono in qualche errore di troppo nei successivi due e tornano a dare vita ad un quarto parziale di rara intensità ma conquistati da Michieleetto e co.

E proprio Alessandro Michieletto è nominato MVP della sfida con i suoi 21 punti.

SET 1

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo vede un paio di assenze, con il secondo palleggiatore Bonomi non a referto (c’è Barbi dalle giovanili) e l’opposto Sala con la maglia da libero. La formazione è comunuque quella abituale: Baranowicz è il palleggiatore, Feral l’opposto, Sedlacek e Zaytsev gli schiacciatori, Codarin e Stefanovic i centrali, Cavaccini il libero.

Sempre in contumacia di Lavia, infortunato dall’estate e ancora per molto tempo, la Itas Trentino risponde con Sbertoli al palleggio opposto a Faure, Michieletto e Ramon in banda, Flavio e Torwie al centro. Il libero è Laurenzano.

Il Palasport di San Rocco Castagnaretta è al limite del tutto esaurito, con tutte le tribune gremite di tifosi. Presente anche una rappresentanza di ospiti.

Michieletto va a segno con il primo attacco della gara (0-1). Primo tempo ad altezze siderali per Flavio (3-4). Zaytsev usa il muro avversario per dare il primo vantaggio a Cuneo (6-5). Ace di Stefanovic e break per i padroni di casa (9-6). Ramon attacca fuori: time-out Trentino (10-6). La serie in battuta di Ramon rimette tutto in pari (10-10). Primo tempo di uno Stefanovic finora ottimo (14-12).

L’errore di Feral vale la parità (17-17). Fallo a rete ospite, di nuovo coach Mendez a fermare il gioco (20-18). Pipe di Zaytsev (22-20). Feral scoppia la difesa di Sbertoli, tre set point (24-21). La chiude il contrattacco in lungo linea di Sedlacek: Cuneo-Trentino 1-0 (25-21).

SET 2

Ramon sempre in difficoltà in ricezione, ma Michieletto sistema di fino la palla alta (3-3). Faure gioca sul muro di Sedlacek, vantaggio Trentino (4-5). Serie di errori in battuta ora, Cuneo ritrova il -1 (8-9). Pallonetto di Feral ma Baranowicz sta giocando una partita di gran livello (11-12). Feral attacca out e coach Battocchio chiama time-out (11-14).

Muro ospite e secondo “tempo” di coach Battocchio (12-17). Copelli per Stefanovic, ora molto falloso (15-22). Feral prova a tenere viva Cuneo in attacco (17-23), e la svirgolata di Torwie accorcia ancora di uno (18-23). Il muro a tre di Ramon su Zaytsev riscrive la parità (18-25).

SET 3

Pipe di Zaytsev ed equilibrio in avvio di terzo (4-4). Baranowicz scende da muro e si tocca la caviglia, ma resta in campo (12-7). Altro punto Trentino, che sta approfittando di una Cuneo ora decisamente spenta: time-out coach Battocchio (13-7).

Michieletto usa la clava in diagonale stretta, esce Sedlacek ed entra Cattaneo (7-15). Troppi errori dai nove metri per i biancoblu, sbaglia anche Feral (9-17). Errore di comunicazione a muro di Cuneo, Michieletto ne approfitta (12-20). Cattaneo prova a ravvivare Cuneo e chiama il pubblico a farsi sentire (15-21). Mani-out di giustezza di Feral e time-out Mendez (16-21). Primo tempo di Bartha, entrato nel terzo set, e Trentino passa avanti (19-25).

SET 4

Mani-out di Sedlacek rischierato da coach Battocchio: primo punto Cuneo (1-0). Azione di cuore e difesa per i padroni di casa, il tocco di Baranowicz fa esplodere il palazzetto (3-1). Feral prova a mettere il turno e scava un nuovo vantaggio, aiutato da Sedlacek: time-out Trentino (9-6). Gli ospiti non mollano e trovano la parità con Michieletto (10-10). Primo tempo a una mano di Baranowicz per Stefanovic (13-11).

Faure sfrutta il muro a uno di Sedlacek (15-14). Feral pulisce sotto rete, si tiene il vantaggio (17-16). Sedlacek sfrutta alcune difese ottime di Cuneo e chiude, il palazzetto è una bolgia con il time-out di Trentino (18-16). Invasione a rete di Stefanovic, gli ospiti passano avanti (19-20). Primo tempo di Flavio e time-out coach Battocchio (20-22). Feral ritrova una parità insperata (22-22) e Zaytsev la mantiene (23-23). Ramon in contrattacco la chiude. Trentino si impone 3-1 (23-25).