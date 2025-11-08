Serie B Femminile – Freedom FC in ciociaria per tornare alla vittoria. Nell’anticipo il Como vola a Verona

Fine settimana che promette scintille quello che si apprestano a vivere le squadre di Serie B Femminile nella settima giornata.

Dopo il pareggio con molti rimpianti nel match casalingo contro l’Hellas Verona è tempo di trasferta nel Lazio per la Freedom FC che sarà di scena a Frosinone. Una gara tutt’altro che semplice per le ragazze di coach Di Martino contro una squadra che sta trovando una quadratura dopo lo scotto iniziale nella nuova categoria. Le cuneesi, comunque, non possono permettersi passi falsi per evitare di allontanarsi troppo delle zona nobili della graduatoria.

Nell’anticipo di sabato trasferta per la capolista Como che sarà impegnata sul campo dell’Hellas Verona. Alle spalle della battistrada non può permettersi di perdere punti per strada il Cesena che, comunque, parte con i favori del pronostico nel derby contro il San Marino Academy. Turno interno abbordabile, almeno sulla carta, per il Bologna che ospita il fanalino di coda Trastevere mentre il Lumezzane ospita la RES Donna Women in una gara che promette scintille. Impegno casalingo per il Brescia che, dopo il ko contro il Como, cerca riscatto contro l’Arezzo. Chiude il palinsesto il derby veneto tra Venezia, del nuovo tecnico “Lulu” Oliveira, ed il Vicenza dove sono in palio punti importanti per la salvezza.