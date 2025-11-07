La quinta giornata del campionato di Serie B1 femminile propone un altro appuntamento importante per il Mondovì Volley. Le monregalesi, capoliste insieme alla Acrobatica Alessandria, giocheranno straordinariamente di domenica, 9 novembre alle 17, sul campo del GSO Villa Cortese, attualmente quarta in classifica a otto punti.

Sarà una sfida difficile contro una squadra che ha dimostrato carattere vincendo al tie-break sul campo del Volley 2001 Garlasco nell’ultimo turno, ma il “Puma” può affrontarla con fiducia: le ragazze di Claudio Basso stanno giocando bene, come dimostrato nella convincente vittoria contro il Chieri ’76, e hanno tutte le carte in regola per dare continuità al loro cammino.

L’altra capolista, la Acrobatica Alessandria, dovrebbe avere vita più facile ospitando il CUS Torino. Sulla carta le alessandrine partono favorite, anche se le torinesi stanno disputando un buon avvio di stagione, oltre le aspettative della vigilia, e hanno già dimostrato di poter creare grattacapi a chiunque. Un impegno che coach Napolitano e le sue non dovranno sottovalutare se vogliono mantenere la vetta solitaria in caso di passo falso del Mondovì.

La Pallavolo Florens prosegue nella sua rincorsa al vertice ospitando la Victor&Co Issa Novara: le vigevanesi, reduci da tre vittorie consecutive, non dovrebbero avere problemi contro le novaresi ferme a tre punti e puntano al successo pieno per restare in scia alle battistrada.

Nel resto della giornata, occhi puntati su Chieri ’76 che ospita il Volley 2001 Garlasco domenica in quello che si preannuncia come uno scontro interessante: le chieresi cercano il riscatto dopo il ko a Mondovì, mentre le pavesi vogliono dimenticare il tie-break perso con Villa Cortese. In Sardegna, la Pan Alfieri Cagliari riceve il Cogne Aosta Volley, mentre il Volley Parella Torino ospita la Capo d’Orso Palau e la Care Project Bellusco se la vedrà con la Vol-Ley Academy Volpiano in due match importanti per la zona bassa della classifica.

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 5 (8/11)

GSO Villa Cortese – Mondovì Volley (9/11, h. 17.00)

Chieri ’76 – Volley 2001 Garlasco (9/11)

Pan Alfieri Cagliari – Cogne Aosta Volley

Acrobatica Alessandria – CUS Torino

Volley Parella Torino – Capo d’Orso Palau

Care Project Bellusco – Vol-Ley Academy Volpiano

Pallavolo Florens – Victor&Co Issa Novara

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – CLASSIFICA