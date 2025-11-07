Badminton: il Liceo Da Vinci di Alba conquista il bronzo ai Nazionali Studenteschi

Il quartetto in rappresentanza del Piemonte perché vincitore dei campionati regionali, composto da Dellapiana Francesca, Ababei Sara, Morici Sofia e Bosticardo Irene accompagnato dal Prof. Antonio De Pasquale ha vinto con una grande prestazione la medaglia di bronzo ai campionati nazionali studenteschi a Montesilvano (Pescara).

Il percorso è stato molto brillante, 5-0 alla Basilicata al primo incontro,4-1 alle Marche,3-2 al Friuli Venezia Giulia, 5-0 al Lazio, 3-2 alla Sardegna per poi cedere in semifinale 2-3 con la Sicilia. La finale per il terzo posto vinta 3-2 sulla Puglia è stata molto spettacolare con le albesi vittoriose nei due doppi e nel primo singolo. Le ragazze hanno giocato con correttezza e dimostrando un grande spirito di squadra, superando insieme i momenti di difficoltà.

c.s.