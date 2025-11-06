Volley A3/M: il palleggiatore Giuseppe Bellanova presenta Savigliano-Acqui Terme

La Negrini CTE Acqui Terme è pronta a tornare in campo per la quarta giornata del campionato di Serie A3 Credem Banca. Sabato 8 novembre alle ore 18:30 al Palasport di Cavallermaggiore, la squadra acquese sarà impegnata in trasferta sul campo della Monge Gerbaudo Savigliano, in una sfida che si preannuncia insidiosa nonostante la differenza di classifica.

La formazione di coach Michele Totire arriva all’appuntamento forte di due successi consecutivi nelle prime uscite stagionali: la combattuta vittoria esterna al tie break in Sardegna a Cagliari e il convincente 3-0 casalingo ottenuto nella seconda gara disputata contro Sarroch in casa. Nella terza giornata hanno riposato.

I cuneesi, invece, ne vengono da tre sconfitte consecutive con Reggio Emilia, Mantova e San Donà.

A presentare la sfida è il palleggiatore acquese Giuseppe Bellanova, che sottolinea l’importanza di mantenere alta la concentrazione anche contro un avversario ancora a caccia dei primi punti stagionali:

“Siamo arrivati al turno di riposo con due vittorie ed è sempre bello essere molto contenti. In queste due settimane di allenamenti abbiamo cercato di migliorare le cose tecniche e tattiche che non erano andate bene nelle prime due partite. Sì, Savigliano è a zero punti, però è comunque una squadra attrezzata, molto forte, e non possiamo mai abbassare la guardia.”

Nel precampionato, le due squadre si sono già affrontate in due test amichevoli che avevano messo in mostra equilibrio e buon gioco da entrambe le parti. Un precedente che lascia presagire un match combattuto anche sabato:

“In amichevole sono state due belle partite – aggiunge Bellanova – quindi ci aspettiamo una bella gara anche sabato. Savigliano è una squadra con molta esperienza, con giovani prospetti e giocatori esperti. Dobbiamo stare attenti perché, anche se non ha ancora fatto punti, resta una buonissima squadra. Dovremo giocare al meglio per poter vincere.”

Le prime due uscite hanno confermato la solidità del gruppo acquese, capace di reagire nei momenti di difficoltà e di esaltarsi nei frangenti positivi:

“Queste due partite sono state di squadra – spiega Bellanova – perché anche a Cagliari, con tutte le difficoltà che ci sono state, siamo stati sempre uniti e abbiamo cercato di uscirne tutti insieme. Anche con Sarroch è stato bello, si vedeva che siamo un gruppo unito, che si supporta durante gli errori e festeggia insieme le cose belle. Questo sarà sicuramente uno dei nostri punti di forza per tutto il campionato.”

Una Negrini CTE dunque consapevole dei propri mezzi, ma anche dell’importanza di continuare a lavorare con costanza e umiltà per crescere giornata dopo giornata.

L’appuntamento è per sabato pomeriggio al Palasport di Cavallermaggiore, dove capitan Botto e compagni andranno a caccia della terza vittoria consecutiva per dare ulteriore continuità al brillante avvio di stagione.

