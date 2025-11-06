L’Asta Mondiale celebra l’ambasciatore del gusto tra cultura e territorio

A pochi giorni dalla proclamazione di Alba Ca­­­pitale Italiana del­l’Ar­­te Contempo­ranea 2027, il territorio delle Langhe si prepara a celebrare un’altra ec­cel­lenza: il Tartufo Bianco d’Alba. Domenica 9 novembre, il Ca­stel­lo di Grin­zane Cavour – patrimonio Unesco – ospiterà la XXVI edizione dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, evento che unisce enogastronomia, cultura e solidarietà.

Il “diamante della terra” sarà bat­tuto all’incanto in collegamento con sedi internazionali, tra cui la nuova tappa di Rio de Janeiro, rafforzando il dialogo tra tradizione e innovazione che contraddistingue le colline di Langhe-Roero e Monferrato.

Alla guida dell’asta, la conduttrice Caterina Balivo, affiancata da Paolo Vizzari ed Enzo Iachetti. Accanto a loro, chef stellati, filantropi e personaggi del jet set internazionale contribuiranno al­la raccolta fondi benefica, che dal 1999 ha superato i 7,2 milioni di euro destinati a progetti solidali nel mondo.

I lotti più pregiati del Tuber magnatum Picco saranno abbinati ai grandi vini piemontesi – Barolo, Barbaresco e Langhe Docg – e ai maxi panettoni “made in Piemonte” firmati Albertengo. L’evento, promosso dall’Enoteca Regionale Piemon­tese Cavour con il sostegno della Regione Piemonte e dell’Enit, conferma ancora una volta il ruo­lo di Alba come ambasciatrice dell’eccellenza italiana.

tanti Volti noti dello spettacolo e dello sport

L’edizione 2025 accoglie una nuova protagonista: Vittoria Puccini, celebre per Elisa di Rivombrosa e interprete raffinata del cinema d’autore. Con lei, l’attore e regista Andrea Bo­sca e l’attrice Anna Foglietta, madrina della 77ª Mostra del Cinema di Venezia, tutti testimonial del­l’associazione “Every Child Is My Child Onlus”, impegnata in progetti per i bambini colpiti dalla guerra. Dal mondo della Tv arriveranno Daniela Fe­rolla, Miss Italia 2001 e presidente della Fondazione “Le Stelle di Marisa Ets”, e l’attore americano Daniel McVicar, il Clarke Garrison di Beau­tiful. Tra i volti più amati del pubblico italiano ci saranno anche il maestro panificatore Fulvio Ma­rino, protagonista di “È Sempre Mezzogiorno” su Rai 1, e Vittorio Brumotti, ciclista e inviato di Striscia la Notizia.

Non mancheranno infine icone dello sport come Stefano Tac­coni, Claudio Sala, Renato Zac-carelli e Clara Mondonico, a testimoniare il legame tra eccellenza, solidarietà e territorio.

eccellenza, solidarietà

e respiro

internazionale

«L’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba è sempre più un evento di respiro globale, capace di unire la solidarietà alla promozione del nostro territorio», affermano Ro­ber­to Bodrito, presidente del­l’Enoteca Re­gionale Piemon­tese Cavour, e i sindaci di Alba e Grin­zane Cavour, Alber­to Gat­to e Gianfranco Garau.

«Il Castello di Grinzane, cuore Unesco delle Langhe, è ormai un simbolo riconosciuto da Hong Kong a Rio de Janeiro».

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, insieme agli assessori Marco Gallo, Paolo Bongioanni e Marina Chiarelli, sottolinea la doppia anima dell’evento: «Da venticinque edizioni l’Asta porta il Tartufo Bianco d’Alba nelle capitali del gusto, raccontando il Piemonte migliore. Ma soprattutto è un grande gesto di solidarietà: in questi anni abbiamo raccolto oltre sette milioni di euro per progetti a favore di bambini, donne e persone fragili». E aggiunge: «Il tema del Rispetto, scelto per la Fiera 2025, riassume il nostro modo di intendere il territorio: tradizione, accoglienza e armonia con la natura».

Per Sergio Germano, presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Do­glia­ni, «il Tartufo, insieme ai grandi vini, è l’anima delle nostre colline. Il collegamento con Rio de Janeiro segna una tappa storica: la nostra terra sa parlare a pubblici sempre più lontani senza perdere le proprie radici».

«L’Asta è il momento in cui il mondo si accende sui nostri paesaggi» commenta Mariano Rabino, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. «Unisce gusto, cultura e solidarietà, valori che rendono questa comunità speciale e amata dai visitatori di tutto il mondo».

Un pensiero rivolto al futuro arriva da Antonio Degiacomi, presidente del Centro Nazio­nale Studi Tartufo: «Il successo internazionale del Tartufo Bian­co porta grande prestigio, ma anche responsabilità. Dobbia­mo tutelare le tartufaie e prepararci alle sfide del cambiamento climatico».

Chiude Axel Iberti, presidente della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba: «Con il motto Profondo Rispetto vogliamo ricordare che il Tartufo non è solo un piacere per il palato, ma un simbolo di equilibrio tra uomo e natura. L’Asta ci invita a costruire, insieme, un futuro più giusto e sostenibile».

Tante le novitààà dell’edizione numero 26

Una nuova tappa in Brasile: a Rio de Janeiro infatti si terrà un’originale Colazione al Tartufo, simbolo del legame tra eccellenza gastronomica e solidarietà globale. Atteso anche il collegamento con il Kenya, in diretta da North Kinangop, dove il professor Bruno Frea, già direttore di Urologia alle Molinette di Torino, racconterà la missione umanitaria dell’ospedale fondato da don Sandro Borsa. L’Asta contribuirà alla raccolta fondi per la realizzazione di nuove sale operatorie, con la donazione di attrezzature mediche. Sul fronte italiano, il ricavato dell’evento al Castello di Grinzane Cavour sarà destinato a iniziative di forte valore sociale. Tra i beneficiari, l’associazione Every Child Is My Child Onlus, impegnata in progetti a favore dell’infanzia in aree colpite da guerre e povertà; la Fondazione Le Stelle di Marisa Ets, l’Asso­cia­zio­ne Emiliano Mon­do­nico, l’O­spe­dale di North Kinangop e varie realtà del territorio piemontese, con un aiuto diretto anche a famiglie in difficoltà. Un appuntamento che, rinnova l’eccellenza del Tartufo Bianco d’Alba e profondo spirito di solidarietà e condivisione.

Collegamenti in diretta con prestigiose sedi in tutto il mondo

L’edizione 2025 conferma i suoi collegamenti in diretta con le prestigiose sedi di Hong Kong, Singapore, Bangkok, Vienna e Francoforte, rafforzando la vocazione internazionale dell’evento. Atteso il collegamento con Hong Kong, uno dei principali centri finanziari mondiali, grazie alla collaborazione dello Chef Umberto Bombana, con nove Stelle Michelin in Oriente, e di Maria Pranzo di Aretê food and wine, sotto l’egida del Console Generale d’Italia a Hong Kong, Carmelo Ficarra. I proventi raccolti al ristorante Tre Stelle Michelin “8½ Otto e Mezzo Bombana” saranno devoluti all’Istituto Mother’s Choice, che sostiene bambini senza famiglia offrendo speranza e nuove prospettive di vita. Torna anche il collegamento con Bangkok al ristorante Riva del Fiume del Four Seasons Hotel, guidato dallo stellato chef Andrea Accordi e da un team di maestri della cucina italiana. Il menu celebrerà il Tartufo Bianco d’Alba, con la presenza dell’Ambasciatore d’Italia Paolo Dionisi, nominato Cavaliere onorario dell’Ordine dei Cavalieri del Tartufo. Il ricavato sosterrà la Border Patrol Police School Foundation, a beneficio dell’istruzione dei bambini delle tribù delle colline thailandesi. A Singapore invece, al ristorante “Somma” dello chef Mirko Febbrile, il ricavato sarà devoluto alla Spca, unica clinica veterinaria comunitaria della città, a sostegno di adozioni, sterilizzazioni e cure per animali abbandonati o maltrattati, alla presenza dell’Am­basciatore Dante Brandi. A Vienna, nella storica Ambasciata d’Italia, il Tartufo Bianco d’Alba sarà protagonista di un evento benefico organizzato dai Cavalieri del Tartufo; il ricavato sosterrà Acker Österreich, con pranzi curati dallo chef Luciano Tona. A Francoforte, al ristorante Brighella, lo chef Leo Caporale celebrerà il Tuber magnatum Picco con un menu creativo; il ricavato sosterrà lo sport paralimpico tedesco e la Youth Cup per giovani atleti.

Debutto a Rio de Janeiro al ristorante “Alba Botafogo” con lo chef Michele Petenzi, in collaborazione con le delegazioni dell’Ordine dei Cavalieri del Tartufo. La “Colazione con il Tartufo”, abbinata a vini Alta Langa e Barolo, sosterrà Solar Meninos de Luz, associazione che promuove istruzione e opportunità per i bambini delle favelas di Rio.