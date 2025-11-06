Il Festival che trasforma la ricerca individuale in esperienza collettiva

Cuneo torna a riempirsi di passi, voci e libri. Dal 12 al 16 novembre, Scrittorincittà riapre i suoi spazi e la sua vocazione: essere luogo di incontro, di confronto, di ascolto. Da ventisette anni questo festival non è solo calendario e nomi, ma una pratica civile. Qui i libri non restano sulle pagine: entrano nelle conversazioni, nelle scuole, nelle piazze. Diventano materia viva, strumento di lettura del presente e di costruzione di futuro, traccia concreta di un pensiero che continua a muoversi. Il tema di quest’anno è “Cerchi”. Non una formula astratta, ma una domanda che riguarda tutti: cosa cerchiamo? Risposte, orientamento, comunità, forse semplicemente un posto in cui sentirci parte. “Cerchi” è anche sostantivo: forme che uniscono, disegnano confini e poi li riaprono. Cerchi come quelli che spontaneamente si formano quando le persone decidono di ascoltarsi davvero, non soltanto di parlare. In cinque giorni più di duecento incontri porteranno a Cuneo scrittori, pensatori, studiosi, artisti. Nomi affermati e voci nuove, italiani e internazionali. Geopolitica, narrativa, poesia, scienza, società: una mappa ampia che riflette un tempo complesso, ma invita alla lucidità più che al rumore. Anche quando i temi sono difficili, qui il libro resta un gesto di fiducia: nella conoscenza, nella curiosità, nelle differenze, nel tempo che serve per capire. In un’epoca in cui lo schermo tende a sostituire lo sguardo diretto, Scrittorincittà ricorda una cosa essenziale: la cultura è relazione. Qui si viene per ascoltare, ma anche per ritrovarsi. Per riconoscere negli altri un frammento di ciò che cerchiamo. E forse, per scoprire che cercare, insieme, è già una forma di risposta. E quest’anno, ancora più che in passato, il festival invita a rallentare e ad abitare le domande, a tornare nei luoghi reali e nei discorsi condivisi, a rimettere al centro lentezza, ascolto, fiducia. Perché in tempi fragili, sedersi in cerchio attorno alle storie significa scegliere, con delicatezza e coraggio, di restare umani.