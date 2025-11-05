Savigliano: stagione teatrale 2025-26, al via la vendita dei biglietti singoli

Prende il via oggi, mercoledì 5 novembre, la vendita dei biglietti singoli per gli spettacoli della stagione teatrale 2025/2026 del Milanollo. La vendita riguarda gli spettacoli della prosa (ovvero i posti residui che non sono stati acquistati con la campagna abbonamenti, terminata con successo martedì 4 novembre) ma soprattutto gli appuntamenti delle “Domeniche a teatro” per bambini e ragazzi.

Organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano in collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, la rassegna prevede quattro pomeriggi. Si parte il 4 gennaio con “Ape Pina” di Vania Pucci, un viaggio nel microcosmo poetico delle api; il 1° febbraio con “Sulla vita sfortunata dei vermi”, tratto da Noemi Vola, regia di Emiliano Bronzino; il 22 febbraio con “Piccoli principi e principesse”, di e con Silvano Antonelli; il 1° marzo con lo spettacolo comico e visivo “Baloons Adventures” del Collettivo Clown.

A questi spettacoli, con inizio sempre alle 16.30, si aggiungerà un appuntamento fuori cartellone, organizzato soltanto dal Comune: Si tratta di “Madrigal”, in programma domenica 12 aprile.

«Anche quest’anno possiamo evidenziare come la stagione teatrale del Milanollo, che realizziamo in collaborazione con la Fondazione “Piemonte dal vivo”, abbia incontrato il favore del pubblico – affermano l’assessore alla cultura Roberto Giorsino e la responsabile dei servizi culturali dott.ssa Laura Mellano –. In queste settimane abbiamo venduto oltre 220 abbonamenti, molti dei quali non appena abbiamo dato il via all’acquisto. Segno che i saviglianesi, e non solo, hanno voglia di cultura e di “viverla” all’interno del nostro teatro».

I biglietti singoli e quelli per le “Domeniche a teatro” sono acquistabili online sul sito vivaticket.it e presso l’Ufficio Cultura, dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12.

Per informazioni telefonare allo 0172.710235-710222 o inviare un’ e-mail a [email protected].