Musei e luoghi della Cultura di Saluzzo: i prossimi appuntamenti

I Musei e luoghi della Cultura di Saluzzo presentano i nuovi appuntamenti del mese di novembre.

Musiche a corte

Sabato 15 novembre, alle ore 17, si terrà il laboratorio gratuito di musiche e narrazioni “Musiche a corte” tra le sale del Museo della Civiltà Cavalleresca di Saluzzo, alla scoperta di cavalieri e principesse a cura di APM – Scuola di Alto Perfezionamento Musicale e MuSaKids in occasione del progetto ALL IN e di Avventure tra le pagine – Leggere al Museo promosso da Kids Pass.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni scrivere a biblioteca.saluzzo@itur oppure contattare il numero 0175 211452.

FERDINANDO SCIANNA. La moda, la vita

La Castiglia di Saluzzo prosegue la sua vocazione alla narrazione fotografica ospitando,

dal 24 ottobre 2025 al primo marzo 2026, la personale di Ferdinando Scianna

(Bagheria, PA, 1943), primo fotografo italiano a essere annoverato tra i membri della

prestigiosa agenzia internazionale Magnum Photos.

La mostra, dal titolo La moda, la vita, curata da Denis Curti, direttore artistico de Le

Stanze della Fotografia a Venezia, esplora per la prima volta, uno dei capitoli meno noti

della carriera di Scianna: la moda. Un ambito che l’autore affronta con il suo linguaggio

da fotogiornalista, scardinando ogni estetica patinata a favore di una narrazione più

umana. Iconica, in questo percorso, la campagna per Dolce&Gabbana con la modella

Marpessa, ambientata nei paesi della Sicilia: una moda vissuta nella realtà e nella strada,

più che costruita in posa, che darà vita ad una delle collaborazioni meglio riuscite nella

storia della fotografia.

Il percorso espositivo presenta, attraverso oltre novanta fotografie, la produzione che

Scianna ha realizzato tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi del decennio successivo, per

alcune delle più importanti riviste al mondo come Vogue, Vanity Fair e Stern. Nei suoi

scatti si fondono etica e stile, memoria e intuizione, fotografia e letteratura, un approccio

che gli ha consentito di interpretare e capovolgere i modelli di rappresentazione

comunemente consacrati al glamour delle passerelle, trasformando la fotografia di moda

in racconto visivo, mantenendo intatto il legame tra immagine, verità e cultura.

Ferdinando Scianna. La moda, la vita è un progetto del Comune di Saluzzo e Fondazione

Artea.

La mostra sarà visitabile il venerdì dalle ore 15 alle 19, mentre il sabato, la domenica e i

giorni festivi dalle ore 10 alle 19.

Per ulteriori informazioni visitare il sito di Fondazione Artea oppure scrivere a

[email protected].

Da domenica 16 novembre, sono previste visite guidate in mostra tutte le domeniche e i

giorni festivi alle ore 15 e 16.30, per informazioni e prenotazioni scrivere a [email protected]

oppure contattare il numero 329 3940334, anche via WhatsApp.

Itur, in collaborazione con il Comune di Saluzzo, conferma per il terzo anno consecutivo

il rinnovo della campagna di promozione turistica Esplora Saluzzo dedicata alla scoperta

del territorio.

In cinque pacchetti turistici pensati per ogni esigenza, il percorso espositivo dedicato

all’artista Ferdinando Scianna con la mostra La moda, la vita si lega a variegate

esperienze culturali, naturalistiche e turistiche, per esplorare a 360° arte, storia e natura

del saluzzese.

Orari dei Musei di Saluzzo dal primo novembre al 6 gennaio

Dal primo novembre al 6 gennaio i Musei di Saluzzo seguiranno l’orario invernale:

La Castiglia, con il Museo della Memoria Carceraria, il Museo della Civiltà Cavalleresca,

l’Esposizione e Collezione Permanente della Fondazione Garuzzo e la mostra fotografica

Ferdinando Scianna. La moda, la vita, sarà aperta venerdì dalle 15 alle 19, sabato,

domenica e giorni festivi dalle 10 alle 19.

Il Museo Civico Casa Cavassa e l’Antico Palazzo Comunale con la Pinacoteca Matteo

Olivero e la Torre Civica saranno aperti sabato, domenica e giorni festivi dalle 10 alle 13

e dalle 14 alle 18.

La Casa Museo di Silvio Pellico accoglierà invece i visitatori la domenica e giorni festivi

dalle ore 14 alle 18, con visite accompagnate a cadenza oraria dalle 14 alle 18.

I musei saranno chiusi nelle giornate del 25 dicembre e del primo gennaio.

Per gruppi e scuole è possibile concordare aperture straordinarie.

Per ulteriori informazioni e costi è necessario scrivere a [email protected] o chiamare il

numero 329 3940334.

Orario Infopoint (Via Salita al Castello, 26): venerdì dalle ore 15 alle 18

cs