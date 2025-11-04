Ormai ci siamo! Dopo lo straordinario successo fatto registrare nella Prima Edizione, è alle porte l’attesissimo Ticket to Bra!

Il Ticket to Bra si delinea come l’evento ludico dell’anno nella città di Bra, nonché manifestazione di punta per l’intera regione Piemonte: un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di giochi da tavolo, ma anche per coloro che si affacciano per la prima volta a questo “mondo” e, perché no, anche per i semplici curiosi.

Protagonista è l’associazione braidese Ordine della Rocca, l’organizzatore dell’evento, con la collaborazione nata quest’anno dell’associazione Il Posto Degli Scacchi Bra e l’associazione Respiro (Museo del Giocattolo). Ma di cosa si tratta?

L’evento, fissato per sabato 15 novembre (dalle 09:30 alle 22:00) e domenica 16 novembre (dalle 09:30 alle 19) presso il suggestivo Movicentro di Bra (in via Trento e Trieste 6, accanto alla stazione), consiste in due intere giornate di gioco, durante la quale sarà possibile cimentarsi in sfide emozionanti, testando le proprie doti strategiche e di pianificazione.

L’obiettivo? Diffondere la passione per il gioco da tavolo moderno come momento di aggregazione tra i giovani (e non), amici e famiglie. Durante l’evento sarà possibile conoscere e provare i più famosi giochi presenti in circolazione grazie all’imponente ludoteca che verrà allestita per l’occasione.

Gioco libero, con gli oltre 300 giochi da tavolo messi a disposizione dall’associazione, ma non solo. Quizzone, Area ristoro, Giochi di ruolo, Autori e vendita al pubblico. Inoltre quest’anno Scacchi, Subbuteo, Escape Room itinerante e visita gratuita al Museo del Giocattolo. Niente paura per la scelta e per la lettura dei regolamenti, ci saranno volontari e “spiegagiochi” a guidarvi in ogni passo.

L’associazione svolge già settimanalmente l’opera di divulgazione del gioco in scatola e di ruolo attraverso serate dedicate. In particolare, l’associazione cittadina Ordine della Rocca apre le porte dell’associazione in Via Regina Margherita 28, Pollenzo a Bra ogni giovedì a partire dalle 20.00.

L’evento è reso possibile, inoltre, grazie al prezioso supporto del comune di Bra. Siete curiosi? Cerchiate le date sul calendario e accorrete numerosi. È possibile seguire i preparativi e scoprire maggiori dettagli relativamente all’evento seguendo la pagina Facebook “Ordine della Rocca”, Vi aspettiamo!