Promozione C: è risoluzione consensuale, Salvatore Telesca non siederà più sulla panchina dell’Atletico Racconigi

Salvatore Telesca non è più l’allenatore dell’Atletico Racconigi. Il 15 ottobre scorso (CLICCA QUI) vi avevamo dato notizia del suo arrivo sulla panchina blu-granata.

Dopo 3 sconfitte consecutive (1-0 a Sommariva Perno, 1-2 con il Moretta e 1-0 a Villafranca Piemonte ndr) si è interrotto anzitempo il rapporto sportivo con l’ex Alba Calcio e Saluzzo, tra le sue recenti e vincenti esperienze. Abbiamo contattato il tecnico e la dirigenza racconigese: trattasi di una risoluzione consensuale tra le parti. A breve, l’Atletico Racconigi comunicherà la figura tecnica che siederà in panca a partire dal match con la Saviglianese (domenica 9 novembre alle 14,30 allo stadio “Graziano Trombetta”).