Volley Superlega – Piacenza rimonta e batte Cuneo. Verona è capolista solitaria!

Agli archivi la quarta giornata della Superlega di Volley. Un turno che si è aperto sabato 1° novembre con l’anticipo fra MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Gas Sales Bluenergy Piacenza: a San Rocco Castagnaretta, gara dai due volti con i padroni di casa in grado di portarsi sul 2-0; Leon e Gutierrez, a supporto dell’MVP Mandiraci, guidano la rimonta per i biancorossi di Boninfante che la spuntano al tie-break.

La domenica si è aperta con la vittoria della Sonepar Padova tra le mura amiche: 3-1 alla Yuasa Battery Grottazzolina, con un Mattia Orioli formato MVP ed a segno per 21 punti (62% in attacco); dall’altra parte non basta il top scorer Golzadeh, autore di 23 punti. Passano i padroni di casa, da segnalare le prove di Orioli (21 punti), Masulovic (15) e Gardini (12).

Colpo esterno invece per la Sir Susa Scai Perugia campione d’Europa, capace di espugnare in quattro set il PalaPanini: Valsa Group Modena combattiva, ma piuttosto fallosa, nonostante la buona prova di Buchegger (14 punti). Gli umbri vincono 3-1, con Ben Tara (12) e Semeniuk (MVP) sugli scudi.

La Cucine Lube Civitanova mantiene l’imbattibilità interna nelle gare di Regular Season, superando un Cisterna Volley temerario e capace di rientrare in gara, decisa in 4 set. Gargiulo MVP con 11 punti, 1 ace e 2 block. 16 punti a testa per Bottolo e Nikolov, in doppia cifra anche Poriya (13). Fra gli ospiti in evidenza Barotto (13 punti), entrato in corsa, e l’esperto Lanza (12).

In testa alla classifica ed a punteggio pieno, ecco Rana Verona grazie al 3-1 firmato sul taraflex amico contro i campioni d’Italia dell’Itas Trentino, alla seconda sconfitta consecutiva. Gli scaligeri riescono usano tutto il fronte d’attacco esaltando un super Keita (26 punti e ben 8 ace), regalandosi una serata magica.

Infine, l’Allianz Milano si impone per 3-1 nel derby con Vero Volley Monza: scatenato Reggers con 35 punti.

Sonepar Padova – Yuasa Battery Grottazzolina 3-1 (25-22, 26-24, 20-25, 25-21) – Sonepar Padova: Todorovic 2, Orioli 21, Polo 3, Masulovic 15, Gardini 12, Truocchio 7, Zoppellari 1, Diez (L), Stefani 0, Nachev 0, Toscani (L), Held 3. N.E. Bergamasco, Mc Raven. All. Cuttini. Yuasa Battery Grottazzolina: Falaschi 0, Tatarov 9, Petkov 6, Golzadeh 23, Magalini 3, Stankovic 3, Vecchi 1, Pellacani 0, Petkovic 0, Fedrizzi 12, Marchiani 0, Koprivica 0, Marchisio (L). N.E. Cubito. All. Ortenzi. ARBITRI: Cerra, Brunelli. NOTE – durata set: 26′, 29′, 30′, 27′; tot: 112′.

Valsa Group Modena – Sir Susa Scai Perugia 1-3 (20-25, 25-18, 20-25, 20-25) – Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 9, Davyskiba 8, Mati 1, Buchegger 14, Porro 12, Sanguinetti 7, Federici (L), Perry (L), Anzani 4, Bento 1, Ikhbayri 7, Giraudo 0. N.E. Massari, Tauletta. All. Giuliani. Sir Susa Scai Perugia: Giannelli 2, Semeniuk 9, Loser 11, Ben Tara 12, Ishikawa 9, Russo 7, Gaggini (L), Dzavoronok 0, Solé 0, Colaci (L), Plotnytskyi 2. N.E. Argilagos, Cvanciger, Crosato. All. Lorenzetti. ARBITRI: Cesare, Giardini. NOTE – durata set: 27′, 26′, 25′, 30′; tot: 108′.

Cucine Lube Civitanova – Cisterna Volley 3-1 (25-17, 25-22, 23-25, 25-21) – Cucine Lube Civitanova: Gargiulo 11, Hossein Khanzadeh 13, Nikolov 16, D’Heer 6, Boninfante 3, Bottolo 16, Bisotto (L), Orduna 0, Balaso (L), Kukartsev 2, Duflos-Rossi 0. N.E. Loeppky, Podrascanin, Tenorio. All. Medei. Cisterna Volley: Lanza 12, Plak 6, Guzzo 2, Bayram 6, Mazzone 8, Fanizza 1, Finauri (L), Currie (L), Barotto 13, Tarumi 0, Salsi 0, Muniz De Oliveira 1. N.E. Diamantini, Tosti. All. Morato. ARBITRI: Saltalippi, Luciani. NOTE – durata set: 24′, 25′, 34′, 26′; tot: 109′.

Rana Verona – Itas Trentino 3-1 (21-25, 25-15, 25-21, 25-18) – Rana Verona: Christenson 0, Mozic 13, Vitelli 5, Ferreira Souza 15, Keita 26, Cortesia 4, Zingel (L), Planinsic 0, D’Amico (L), Sani 0, Bonisoli 0. N.E. Valbusa, Gironi, Glatz. All. Soli. Itas Trentino: Sbertoli 0, Michieletto 11, Resende Gualberto 6, Faure 15, Ramon 9, Torwie 8, Pesaresi (L), Bristot 0, Garcia Fernandez 0, Laurenzano (L), Acquarone 0. N.E. Giani, Sandu, Bartha. All. Mendez. ARBITRI: Pozzato, Piana. NOTE – durata set: 26′, 23′, 27′, 27′; tot: 103′.

Allianz Milano – Vero Volley Monza 3-1 (22-25, 25-19, 25-21, 28-26) – Allianz Milano: Barbanti 1, Otsuka 11, Di Martino 8, Reggers 35, Recine 11, Caneschi 8, Staforini 0, Catania (L), Masulovic (L), Lindqvist 0, Benacchio 0. N.E. Ichino, Kreling. All. Piazza. Vero Volley Monza: Zimmermann 1, Atanasov 13, Beretta 7, Padar 17, Rohrs 15, Mosca 6, Pisoni (L), Frascio 0, Marttila 4, Scanferla (L), Larizza 1. N.E. Velichkov, Ciampi, Knipe. All. Eccheli. ARBITRI: Rossi, Canessa, Lorenzin. NOTE – durata set: 26′, 33′, 28′, 37′; tot: 124′.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Gas Sales Bluenergy Piacenza 2-3 (27-25, 25-18, 15-25, 20-25, 10-15) – MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz 2, Zaytsev 10, Codarin 11, Feral 22, Sedlacek 12, Stefanovic 4, Copelli 1, Cavaccini (L), Bonomi 0, Oberto 0, Sala (L), Cattaneo 6. N.E. Giraudo, Colasanti. All. Battocchio. Gas Sales Bluenergy Piacenza: Travica 1, Mandiraci 18, Galassi 7, Bovolenta 5, Bergmann 1, Simon 11, Loreti (L), Leon 12, Pace (L), Andringa 4, Gutierrez 11. N.E. Comparoni, De Santis, Seddik. All. Boninfante. ARBITRI: Verrascina, Lot. NOTE – durata set: 29′, 28′, 23′, 29′, 17′; tot: 126′.

Classifica SuperLega Credem Banca

Rana Verona 12, Sir Susa Scai Perugia 11, Cucine Lube Civitanova 10, Valsa Group Modena 7, Itas Trentino 6, Gas Sales Bluenergy Piacenza 5, Allianz Milano 5, Sonepar Padova 5, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 5, Vero Volley Monza 3, Cisterna Volley 2, Yuasa Battery Grottazzolina 1.

Prossimo turno

6ª Giornata Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 8 novembre 2025, ore 18.00

Vero Volley Monza – Cisterna Volley (Diretta VBTV)

Sabato 8 novembre 2025, ore 20.30

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Itas Trentino (Diretta DAZN e VBTV)

Domenica 9 novembre 2025, ore 18.00

Valsa Group Modena – Sonepar Padova (Diretta VBTV)

Cucine Lube Civitanova – Rana Verona (Diretta DAZN e VBTV)

Domenica 9 novembre 2025, ore 20.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sir Susa Scai Perugia (Diretta Rai Sport e VBTV)

Mercoledì 19 novembre 2025, ore 20.30

Allianz Milano – Yuasa Battery Grottazzolina (Diretta Rai Sport e VBTV)