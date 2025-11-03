Il Mondovì Volley continua la sua marcia in testa al campionato di Serie B1 femminile di pallavolo superando 3-0 il Chieri ’76 in una partita che poteva nascondere insidie ma che le monregalesi hanno controllato dall’inizio alla fine. Capitan Anna Aliberti, MVP del match, ha guidato le compagne a una prestazione solida e concentrata, soprattutto nel fondamentale del muro-difesa che non ha lasciato spazio alle giovani e fisiche chieresi. Una vittoria che vale undici punti in classifica e che conferma la crescita costante del “Puma” in questo avvio di stagione.

In vetta al Mondovì Volley resta sempre affiancata la Acrobatica Alessandria, che però ha dovuto sudare quattro set in Sardegna per avere la meglio sulla Capo d’Orso Palau. Le alessandrine hanno vinto 3-1 in una partita più complicata del previsto, confermando che le isolane sono in crescita e possono mettere in difficoltà chiunque. I tre punti conquistati permettono comunque alle ragazze di coach Napolitano di mantenere la vetta insieme alle cuneesi.

Alle spalle delle due battistrada, la Pallavolo Florens resta in scia a quota dieci punti grazie alla vittoria per 3-0 sul campo della Vol-Ley Academy Volpiano. Le vigevanesi conquistano la terza vittoria consecutiva e confermano il loro ottimo momento, mentre le torinesi restano ferme a due punti e in zona pericolosa.

Grande prova invece del GSO Villa Cortese, che si impone 3-2 sul campo del Volley 2001 Garlasco in un match combattutissimo deciso al tie-break. Per le pavesi è il secondo tie-break consecutivo perso dopo quello di Mondovì, una beffa che le tiene ferme a otto punti. Le lombarde salgono invece a otto punti e saranno la prossima avversaria del Mondovì Volley: appuntamento fissato per domenica nove novembre alle 17 in Lombardia, in quello che si preannuncia come un altro test importante per le monregalesi.

In zona centrale della classifica, il CUS Torino ha travolto 3-0 la Pan Alfieri Cagliari e sale a quota sei punti, stesso bottino del Cogne Aosta Volley, che ha regolato 3-0 il Volley Parella Torino, e della Care Project Bellusco, vittoriosa 3-1 in casa della Victor&Co Issa Novara. Tre squadre che si stanno staccando dalla zona calda della classifica.

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 4 (1/11)

Volley 2001 Garlasco – GSO Villa Cortese 2-3

Mondovì Volley – Chieri ’76 3-0

CUS Torino – Pan Alfieri Cagliari 3-0

Cogne Aosta Volley – Volley Parella Torino 3-0

Capo d’Orso Palau – Acrobatica Alessandria 1-3

Vol-Ley Academy Volpiano – Pallavolo Florens 0-3

Victor&Co Issa Novara – Care Project Bellusco 1-3

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – CLASSIFICA

Mondovì Volley 11 Acrobatica Alessandria 11 Pallavolo Florens 10 GSO Villa Cortese 8 Volley 2001 Garlasco 8 CUS Torino 6 Capo d’Orso Palau 6 Cogne Aosta Volley 6 Care Project Bellusco 6 Chieri ’76 3 Pan Alfieri Cagliari 3 Victor&Co Issa Novara 3 Vol-Ley Academy Volpiano 2 Volley Parella Torino 1

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 5 (8/11)

GSO Villa Cortese – Mondovì Volley (9/11, h. 17.00)

Chieri ’76 – Volley 2001 Garlasco (9/11)

Pan Alfieri Cagliari – Cogne Aosta Volley

Acrobatica Alessandria – CUS Torino

Volley Parella Torino – Capo d’Orso Palau

Care Project Bellusco – Vol-Ley Academy Volpiano

Pallavolo Florens – Victor&Co Issa Novara