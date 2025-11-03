Elledì FC-Murazzo 1-0, mister Fontana: “Sono convinto che reagiremo”

La rete di Alessandro Barbero regala tre punti all’Elledì FC nella sfida con il Murazzo (1-0) valida per il 9° turno del Girone G di Prima Categoria.

Le parole del tecnico dei fossanesi, Mauro Fontana, al termine della gara di Caramagna Piemonte:

“C’è delusione, è normale dopo una sconfitta. Sapevamo di poter fare meglio, ma oggi non ci siamo riusciti. Dobbiamo accettarlo, analizzare con calma cosa non ha funzionato e ripartire con ancora più determinazione.

Il gruppo ha valori e lo ha già dimostrato: sono convinto che reagiremo e che già dalla prossima partita vedremo una risposta importante.“