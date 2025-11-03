Aperte le iscrizioni per la Granfondo Bra Bra Fenix

Come già preannunciato la Granfondo Bra Bra Fenix si terrà domenica 17 maggio 2026, ma quello per cui gli animi erano in trepidazione era la tanto attesa APERTURA ISCRIZIONI!

Quel momento è arrivato e le iscrizioni sono aperte dalle ore 12:00 del 31 Ottobre 2025! Correte sul sito per assicurarvi un posto in griglia!

Le quote di iscrizione sono le seguenti:

Fino al 31 Dicembre 2025: ​50,00 €

01/01/2026 – 28/02/2026: 55,00 €

01/03/2026 – 30/04/2026: 60,00 €

Dal 01 Maggio fino alle ore 12.00 di Giovedì 14 Maggio 2026: 65,00 €

CHIUSURA ISCRIZIONI: Giovedi 14 Maggio 2026 dalle ore 12:00.

Riapertura iscrizioni a Pollenzo Sabato 16 Maggio ore 09.00 – 19.00 e Domenica 17 Maggio dalle 06.30 alle 08.30 Euro 70.00 FINO A ESAURIMENTO PETTORALI (2.500)

QUOTE SPECIALI

Per iscrizioni di squadre NON della Regione Piemonte: 1 GRATUITA per ogni 7 iscritti (8° gratuito).

Per iscrizioni di squadre della Regione Piemonte: 1 GRATUITA per ogni 10 iscritti (11° gratuito).

Iscrizione Gold card – Euro 120,00 accesso Prima Griglia ROSSA ( 1 – 300) – 50 pettorali disponibili

Iscrizione Silver card- Euro 90,00 accesso Seconda Griglia BLU ( 301 – 650) – 50 pettorali disponibili

