SERIE D – Rastelli show e brividi finali: il Chisola espugna Saluzzo 3-2

Al “Damiano” di Saluzzo va in scena una partita dai due volti: il Chisola torna al successo imponendosi 3-2, ma deve sudare fino all’ultimo contro un Saluzzo caparbio e combattivo.

La formazione granata paga a caro prezzo una partenza timida e una difesa troppo vulnerabile nella prima mezz’ora, durante la quale Rastelli colpisce due volte, approfittando delle incertezze locali.

Poi, però, la squadra di Cacciatore cambia marcia, ritrova equilibrio e orgoglio, riuscendo a riaprire la gara e mettere in difficoltà una delle big del girone. Una sfida intensa, con espulsioni, ribaltamenti e grande tensione agonistica: lo spettacolo non è mancato

PRIMO TEMPO

Partenza shock per il Saluzzo: dopo appena un minuto il Chisola passa in vantaggio con Rastelli, bravo a sfruttare un errore in uscita dei granata e trafiggere Catberro con un preciso diagonale.

Il Saluzzo prova a reagire, ma gli ospiti restano letali in ripartenza. Al 27’ arriva il raddoppio del Chisola, ancora con Rastelli che insacca da due passi su assist di Favale.

La squadra di Cacciatore fatica a costruire con ordine, ma al 37’ riapre la gara: grande giocata di Dos Santos sulla destra e cross perfetto per Valenti, che in tuffo di testa batte Pedone per l’1-2.

Nel finale di tempo clima rovente: nel giro di pochi minuti vengono ammoniti Favale, Ozara, Rizq e Kone, mentre il tecnico del Chisola Ascoli viene espulso per proteste. Dopo due minuti di recupero, si va al riposo con gli ospiti avanti 2-1.

SECONDO TEMPO

In avvio di ripresa il Chisola ristabilisce subito le distanze: ancora Rastelli, implacabile, firma la tripletta al 46’ sfruttando un traversone di Favale e un’indecisione della difesa granata.

Il Saluzzo non si arrende: dentro forze fresche come Lovaglio, Gonella, Magnaldi e Lungu, e proprio Lovaglio crea più di un pericolo con cross insidiosi e conclusioni precise. Al 79’ però arriva l’episodio che pesa: Rivoira viene espulso per fallo da ultimo uomo su Rizq lanciato a rete.

Nonostante l’inferiorità numerica, i granata trovano la forza per accorciare: al 91’, sugli sviluppi di un corner battuto da Lovaglio, Conrotto (ex di turno) svetta di testa e segna il 2-3.

Nel recupero il Saluzzo tenta l’assalto finale, ma il Chisola resiste e porta a casa tre punti pesantissimi che lo confermano ai vertici del girone.

TABELLINO

Serie D – Girone A, 10ª giornata

SALUZZO – CHISOLA 2-3

Marcatori: 1’ Rastelli (C), 27’ Rastelli (C), 37’ Valenti (S), 46’ Rastelli (C), 91’ Conrotto (S).

SALUZZO: Catberro; Gjiergji (45’ Gioannini), Naso (70’ Magnaldi), Di Lernia, Rivoira, Conrotto, Allasina (64’ Gonella), Faridi, Valenti, Dos Santos (70’ Lungu), Kone (54’ Lovaglio).

A disp.: Vespier, Maugeri, Mosca, Becchio, Lovaglio, Lungu, Gonella.

All. Cacciatore.

CHISOLA: Pedone; Scarpetta, Rosano, Benedetto, Ozara, D’Iglio (80’ Guzman), Azizi, Rizq, Favale (75’ Scienza), Rastelli (84’ Marmo), Casazza (87’ Ciccone).

A disp.: Marenco, Vitrotti, Albisetti, Cesari, Fragomeni.

All. Ascoli (espulso 45’).

Arbitro: Faye Mansour (sez. Brescia).

Assistenti: Vincenzo Pallone (Vicenza), Lorenzo Tosello (Castelfranco Veneto).

Ammoniti: 40′ Favale (C), 41′ Ozara (C), 43′ Rizq (C), 45′ Kone (S), 86′ Guzman (C).

Espulsi: Rivoira (S, 79’), Ascoli (C, 45’).