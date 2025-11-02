SERIE D LIVE: si gioca SALUZZO-CHISOLA. SEGUI LA DIRETTA

In diretta dallo stadio Amedeo Damiano di Saluzzo, benvenuti alla decima giornata del campionato di Serie D, girone A! Oggi va in scena una sfida davvero interessante tra il Saluzzo e il Chisola.

Il Saluzzo, reduce dall’entusiasmante vittoria in extremis contro la Cairese, vuole dare continuità davanti al proprio pubblico. Dall’altra parte il Chisola, secondo in classifica con 20 punti, cerca riscatto dopo la sconfitta di misura contro l’Imperia.

Due squadre ambiziose, una sfida che promette scintille: Saluzzo – Chisola, tutto pronto per il via!

Le altre dirette targate IdeaWebTv della giornata: Albese-Cheraschese (Eccellenza), Pro Dronero-Alessandria (Eccellenza), Fossano-Cuneo (Eccellenza) e Freedom-Hellas Verona Women (Serie B Femminile).

FORMAZIONI UFFICIALI:

SALUZZO: Catberro, Gjiergji, Naso, Di Lernia, Rivoira, Conrotto, Allasina, Faridi, Valenti, Dos Santos, Kone. A disp. Vespier, Magnaldi, Gioannini, Maugeri, Mosca, Becchio, Lovaglio, Lungu, Gonella. All. Cacciatore

CHISOLA: Pedone, Scarpetta, Rosano, Benedetto, Ozara, D’Iglio, Azizi, Rizq, Favale, Rastelli, Casazza. A disp. Marenco, Ciccone, Scienza, Vitrotti, Albisetti, Cesari, Fragomeni, Guzman, Marmo. All. Ascoli

ARBITRO: Faye Mansour sez. Brescia

ASSISTENTI: Vincenzo Pallone sez. Vicenza e Lorenzo Tosello sez. Castelfranco Veneto

ORA DI INIZIO: 14:35

75′ Fuori Favale dentro Ciccone per il Chisola

74 Gioannini sulla destra prova il lancio lungo in mezzo, pallone perfetto per Valenti che prova l’ incornata di testa e pallone esce sfiiorando la traversa

70′ Esce Naso e Dos Santos entra Lungu e Magnaldi per il Saluzzo

66′ Naso prova la conclusione da fuori rea, tiro potente, ma rasoterra e pallone parato in due tempi da Pedone.

64′ Fuori Allasina dentro Gonella per il Saluzzo

63′ DOSA SANTOS prova a infammiare gli animi con la sua speccialità tiro a giro a rientrare e pallone che di poco non si infila nel sette.

61′ Occasione Chisola Casazza da fuori area prova il missile da fuoiri area, pallone però prontaente deviato di testa dalal difesa granata.

54′ Fuori Kone dentro Lovagllio per il Saluzzo

46′ Tripletta di Rastelli incredibile come a inizio partita, Favale dalla sinistra pallone alto in mezzo, Rizq lascia sfilare, Rastelli ci arriva e Caatberro mal posizionato si lascia beffare dall’ attaccante biancoblu.

45′ Cambio per il Saluzzo fuori Gjiergji dentro Gioannini

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

2 min. di recupero

45′ Ammonito Konè e espulsione diretta per Ascoli per proteste. L’ allenatore del Chisola esce tra le polemiche dello stadio Damiano.

43′ Ammonito Rizq

42′ Occasione clamorosa per i Marchionari e a guidare la manovra e un super Naso sulla sinistra arriva fino in fondo per poi sversare in mezzo un bellissimo corss dove Kone impatta bene di testa, il pallone vola di un soffio sopra la traversa.

41′ Ammonito Ozara per il Chisola

40′ ammonito Favale per fallo tattico ai danni di Dos Santos che stava ripartendo in contropiede.

37′ GOOOOOL VALENTIIII, il Salluzzo si è risvegliato grazie però a Gjiergji che palla al piede la protegge come un guerriero e serve sulla destra Dos Saantos che senza pensarci due volte serve in mezzo un cioccolatino per Valenti che in tuffo trafigge Pedone e accorcia le distanze.

35′ Allasina sugli sviluppi di un corner prova la bordata, pallone che però non scende come previsto e finisce di poco sopra a traversa.

Chisola implacabile in questa prima mezz’ora e Saluzzo impreciso in fase di impostazione perdendo troppe volte il pallone sulla trequarti e subendo rapidi e pesanti contropiedi.

27′ GOOOOOOOL Doppieetta di Rastelli, l’ ex Cuneo non perdona. Tutto arte però da un bell’ aggancio di Favale sulla sinistra e poi taglio dentro rapido per Ratselli che con un tap-in vincente insacca un’ altra volta Catberro.

22′ Punizione succulenta per i marchionari, ma Rivoira su punizione spara alto.

19′ Saluzzo che prova a rompere le linee del Chisola, ma quando i torinesi partono in contropiede fanno paura, in particolare Azizi che arrivato al limite cerca sempre la conclusione in porta.

1′ GOOOOOL RASTELLI SBLOCCA IL MATCH, brutta doccia ghiacciata per il Saluzzo, appena ppartiti pallone perso a centrocampo e Nicola Rastelli dalla sinistra si inserisce bene in area e con un bel diagonale trafigge Catberro.

Saluzzo in campo con competo giallo e schierato con un 4-3-3 con il tridente composto da Kone, Valenti e Dos Santos. Chisola in campo invece con completo blu scuro e schierato con un 3-4-2-1 con Rastelli e Favale a supporto di bomber Rizq.