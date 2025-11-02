Calcio a 5 Serie A2 Élite: pareggio al cardiopalma tra Elledì FC e Atlante Grosseto

Elledì FC e Atlante Grosseto si dividono la posta in palio nel 6° turno di Serie A2 Élite (Girone A). Al Palasport di Caramagna Piemonte termina 4-4.

LA PARTITA

Emozioni. Non può essere riassunta in modo diverso la sesta giornata del secondo campionato nazionale di futsal. Gli ospiti, arrivati in Piemonte con una striscia di 4 risultati utili consecutivi, cominciano forte, ma trovano uno strepitoso Lamberti tra i pali. L’Elledì sa soffrire in difesa ed è cinica in attacco. Alla rete di Sandri (8° gol in campionato per il vice capitano giallonero), seguono quelle di Cerbone e Dos Santos. Le squadre vanno così negli spogliatoi con il triplo vantaggio dei padroni di casa. Le giocate di Toni Jodas e Mesa non bastano ai toscani, privi di Restaino, per trovare la via della marcatura.

L’Atlante Grosseto, dopo la pausa, cambia faccia e con il suo principale terminale offensivo, Fahd Yamoul, trova i due colpi per accorciare sul 3-2. L’ex Capurso, Jacopo Ugas, con una conclusione potente quanto precisa scrive il 3-3 a meno di 7 minuti dalla sirena finale. Mesa, servito da Toni Jodas, completa la rimonta (4-3). Nel finale succede di tutto. I biancorossi rimangono in inferiorità numerica per via dell’espulsione di Schettino (doppio giallo). A 45″ dalla conclusione, a fare saltare ancora una volta il banco è Dos Santos che con la sua doppietta personale regala il 4-4 e un punto alla formazione di casa al termine di una partita incredibile.

L’Elledì FC tornerà in campo venerdì 7 novembre con la Futsal Cesena in trasferta.

Elledì FC – Atlante Grosseto 4-4

Reti: Dos Santos (2), Sandri e Cerbone (Elledì); Yamoul (2), Ugas e Mesa

c.s.