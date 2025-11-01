Volley Superlega – Ecco la quarta giornata: Cuneo-Piacenza è il big match

Il weekend di Ognissanti regala le emozioni della quarta giornata della SuperLega Credem Banca.
Ad aprire la due giorni di gare sarà la MA Acqua S.Bernardo Cuneo che, reduce dalla sconfitta di Monza, ospita sabato 1° novembre (ore 18) a San Rocco Castagnaretta la Gas Sales Bluenergy Piacenza: blues che arrivano all’appuntamento con un punto di vantaggio sugli emiliani in una sfida fra due ex, Michele Baranowicz e Riccardo Copelli. Tanti record personali in cantiere: da una parte la centesima partita in Regular Season per Lorenzo Sala e Marco Sedlacek, dall’altra la centesima gara in carriera per Alessandro Bovolenta e Francesco Comparoni.
Così coach Matteo Battocchio: “Sarà una gara tosta, molto complicata, sappiamo che Piacenza ha nelle corde la possibilità di metterci sotto in maniera decisa, come è già successo al torneo di Modena. Allo stesso tempo sappiamo che noi possiamo provare a dire la nostra, difenderci e cercare di sfruttare eventuali momenti di defiance loro. Infine, dovremo provare ad opporre un’organizzazione e un sistema di gioco nel nostro campo che ci permetta di uscire al meglio dalle situazioni complicate alle quali loro ci metteranno di fronte”.
Domenica 2 novembre il resto del programma: alle 17, sul taraflex della Kioene Arena, si affrontano invece Sonepar Padova e Yuasa Battery Grottazzoluna.
Partitona intanto fra Valsa Group Modena e Sir Susa Scai Perugia mentre la Cucine Lube Civitanova attende la visita di Cisterna Volley, squadre vittoriose nell’infrasettimanale.
Alle 19 Verona, in testa a punteggio pieno, riceve in un palazzetto sold-out i Campioni d’Italia dell’Itas Trentino per il derby dell’Adige; infine, alle 19.30, derby lombardo all’ombra della Madonnina: si affrontano l’Allianz Milano e il Vero Volley Monza.
4ª Giornata di Andata – Regular Season SuperLega Credem Banca
Sabato 1 novembre 2025, ore 18.00
MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Arbitri: Verrascina Antonella, Lot Dominga (Cecconato Luca)
Video Check: Venturi Gabriele
Segnapunti: Gentile Alberto
Diretta Rai Sport e VBTV
Domenica 2 novembre 2025, ore 17.00
Sonepar Padova – Yuasa Battery Grottazzolina
Arbitri: Cerra Alessandro, Brunelli Michele (Laghi Marco)
Video Check: Cardoville Veronica
Segnapunti: Bridda Stefano
Diretta VBTV
Domenica 2 novembre 2025, ore 18.00
Valsa Group Modena – Sir Susa Scai Perugia
Arbitri: Cesare Stefano, Giardini Massimiliano (Lambertini Alessio)
Video Check: Palmieri Fabio
Segnapunti: La China Andrea
Diretta Rai Sport e VBTV
Domenica 2 novembre 2025, ore 18.00
Cucine Lube Civitanova – Cisterna Volley
Arbitri: Saltalippi Luca, Luciani Ubaldo (Tundo Virginia)
Video Check: Albergamo Michele
Segnapunti: Salvemini Marta
Diretta VBTV
Domenica 2 novembre 2025, ore 19.00
Rana Verona – Itas Trentino
Arbitri: Pozzato Andrea, Piana Rossella (Mesiano Marta)
Video Check: Cristoforetti Cristiano
Segnapunti: Spagnoli Margherita
Diretta DAZN e VBTV
Domenica 2 novembre 2025, ore 19.30
Allianz Milano – Vero Volley Monza
Arbitri: Rossi Alessandro, Canessa Maurizio (Lorenzin Ruggero)
Video Check: Suaria Francesco Saverio
Segnapunti: Balconi Cristina
Diretta DAZN e VBTV
Classifica SuperLega Credem Banca
Rana Verona 9, Sir Susa Scai Perugia 8, Valsa Group Modena 7, Cucine Lube Civitanova 7, Itas Trentino 6, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 4, Gas Sales Bluenergy Piacenza 3, Vero Volley Monza 3, Allianz Milano 2, Cisterna Volley 2, Sonepar Padova 2, Yuasa Battery Grottazzolina 1.