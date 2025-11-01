Volley Superlega – Ecco la quarta giornata: Cuneo-Piacenza è il big match

Il weekend di Ognissanti regala le emozioni della quarta giornata della SuperLega Credem Banca.

Ad aprire la due giorni di gare sarà la MA Acqua S.Bernardo Cuneo che, reduce dalla sconfitta di Monza, ospita sabato 1° novembre (ore 18) a San Rocco Castagnaretta la Gas Sales Bluenergy Piacenza: blues che arrivano all’appuntamento con un punto di vantaggio sugli emiliani in una sfida fra due ex, Michele Baranowicz e Riccardo Copelli. Tanti record personali in cantiere: da una parte la centesima partita in Regular Season per Lorenzo Sala e Marco Sedlacek, dall’altra la centesima gara in carriera per Alessandro Bovolenta e Francesco Comparoni.

Così coach Matteo Battocchio: “Sarà una gara tosta, molto complicata, sappiamo che Piacenza ha nelle corde la possibilità di metterci sotto in maniera decisa, come è già successo al torneo di Modena. Allo stesso tempo sappiamo che noi possiamo provare a dire la nostra, difenderci e cercare di sfruttare eventuali momenti di defiance loro. Infine, dovremo provare ad opporre un’organizzazione e un sistema di gioco nel nostro campo che ci permetta di uscire al meglio dalle situazioni complicate alle quali loro ci metteranno di fronte”.

Domenica 2 novembre il resto del programma: alle 17, sul taraflex della Kioene Arena, si affrontano invece Sonepar Padova e Yuasa Battery Grottazzoluna.

Partitona intanto fra Valsa Group Modena e Sir Susa Scai Perugia mentre la Cucine Lube Civitanova attende la visita di Cisterna Volley, squadre vittoriose nell’infrasettimanale.

Alle 19 Verona, in testa a punteggio pieno, riceve in un palazzetto sold-out i Campioni d’Italia dell’Itas Trentino per il derby dell’Adige; infine, alle 19.30, derby lombardo all’ombra della Madonnina: si affrontano l’Allianz Milano e il Vero Volley Monza.

4ª Giornata di Andata – Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 1 novembre 2025, ore 18.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Arbitri: Verrascina Antonella, Lot Dominga (Cecconato Luca)

Video Check: Venturi Gabriele

Segnapunti: Gentile Alberto

Diretta Rai Sport e VBTV

Domenica 2 novembre 2025, ore 17.00

Sonepar Padova – Yuasa Battery Grottazzolina

Arbitri: Cerra Alessandro, Brunelli Michele (Laghi Marco)

Video Check: Cardoville Veronica

Segnapunti: Bridda Stefano

Diretta VBTV

Domenica 2 novembre 2025, ore 18.00

Valsa Group Modena – Sir Susa Scai Perugia

Arbitri: Cesare Stefano, Giardini Massimiliano (Lambertini Alessio)

Video Check: Palmieri Fabio

Segnapunti: La China Andrea

Diretta Rai Sport e VBTV

Domenica 2 novembre 2025, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Cisterna Volley

Arbitri: Saltalippi Luca, Luciani Ubaldo (Tundo Virginia)

Video Check: Albergamo Michele

Segnapunti: Salvemini Marta

Diretta VBTV

Domenica 2 novembre 2025, ore 19.00

Rana Verona – Itas Trentino

Arbitri: Pozzato Andrea, Piana Rossella (Mesiano Marta)

Video Check: Cristoforetti Cristiano

Segnapunti: Spagnoli Margherita

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 2 novembre 2025, ore 19.30

Allianz Milano – Vero Volley Monza

Arbitri: Rossi Alessandro, Canessa Maurizio (Lorenzin Ruggero)

Video Check: Suaria Francesco Saverio

Segnapunti: Balconi Cristina

Diretta DAZN e VBTV

Classifica SuperLega Credem Banca

Rana Verona 9, Sir Susa Scai Perugia 8, Valsa Group Modena 7, Cucine Lube Civitanova 7, Itas Trentino 6, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 4, Gas Sales Bluenergy Piacenza 3, Vero Volley Monza 3, Allianz Milano 2, Cisterna Volley 2, Sonepar Padova 2, Yuasa Battery Grottazzolina 1.