Volley Superlega – Cuneo bella solo a metà: Piacenza rimonta con i super Leon e Gutierrez

Una Cuneo dai due volti si ferma a metà dell’opera e cede in 5 set a Piacenza nella quarta giornata di Superlega: sono mancate, forse, un po’ di energie alla compagine di coach Matteo Battocchio, pimpanti ed in partita per due set, per riuscire a prenderesi un successo, da due o tre punti, che sarebbe stato prezioso per la classifica in queste prime fasi di campionato.

La vince Bonifante che, con le sue scelte in corsa, è riuscito a cambiare il volto di una gara che appariva compromessa: decisivi gli ingressi di Leon e Gutierrez, in grado di dare man forte all’MVP Mandiraci (autore di 18 punti) e di trascinare Piacenza ad un 2-3 che vale tanto. Non bastano, quindi, i 3050 di San Rocco Castagnaretta per ripetere la magia di 6 giorni fa contro Cisterna: Cuneo cede e prova ora a ricaricare le batterie in vista della supersfida di sabato 8 novembre (ore 20.30) contro Trentino.

SESTETTO CUNEO

Al palleggio Baranowicz, opposto Feral; centrali Codarin e Stefanovic, in banda Sedlacek e Zaytsev, libero Cavaccino.

SESTETTO PIACENZA

Diagonale Travica-Bovolenta; in mezzo Galassi e Simon, schiacciatori Mandiraci e Bergmann; libero Pace.

PRIMO SET

Super partenza Cuneo: 3-0. Zaytsev in pallonetto, poi Bovolenta out: 5-1 e time out Gas Sales Bluenergy. Blues che difendono forte, Sedlacek ne approfitta e colpisce da posto-4 (8-3). Ospiti estremamente fallosi, Cavaccini e compagni volano sul 13-6. Sul 14-7 altro time out per coach Boninfante. Biancorossi che escono bene dalla panchina e piazzano il parziale: Galassi spinge al servizio, Andriga firma il -3 (16-13 e stop chiesto da coach Battocchio). Simon mura e poi attacca: 17-16. Zaytsev mura ad uno su Bobole nte e riaccende il palazzetto: 19-16. Finale tirato con Piacenza che c’è: scambio concitato dopo il gran servizio di Mandiraci, risolto ancora da Andringa che porta ancora gli emiliani sul -1 (22-21 e time out piemontese). Mandiraci continua a mettere in crisi la ricezione avversaria, parità a quota 22. Lo stesso numero 9 e poi Feral sbagliano in battuta, 23-23. Sedlacek consegna un set ball ai suoi (24-23): Simon lo cancella, Andringa ribalta il punteggio (24-25). Zaytsev ok, si prosegue (25-25). Dentro Bonomi per il servizio: muro di Codarin, altro set ball Cuneo (26-25). Chiude il mani out di Feral su assistenza di Sedlacek (27-25 e 1-0).

SECONDO SET

MA Acqua S.Bernardo che prova subito a scattare (6-3). Sull’8-4 time out Piacenza. Feral affonda da posto-2, padroni di casa che avanzano sul +6 (11-5). Simon con l’ace prova a scuotere i suoi (12-8). Il centralone spinge ancora, Cavaccini riceve, la palla si impenna e va nell’altra metacampo: Bovolenta la lascia cadere, ma in campo (13-8). Sedlacek mura e costringe Boninfante a chiamare time out (14-9). Piacenza in grave difficoltà, Cuneo scappa: 16-9. Ace di Mandiraci, ma i biancorossi restano lontani: 17-11. Feral attacca senza sosta e porta i cuneesi sul 20-13. Leon stoppa Sedlacek che si riscatta subito dopo: 23-17. Lo schiacciatore croato, con un attacco in fotocopia al precedente, regala 7 set ball alla MA Acqua S.Bernardo: Mandiraci annulla il primo ma spara fuori il servizio (25-18 e 2-0).

TERZO SET

Piacenza prova a rialzarsi: Leon esplode da posto-2, poi Gutierrez buca il muro avversario (0-3 e time out biancoblu). L’attaccante cubano in ritmo, il break prosegue: 0-5. Codarin ferma l’emorragia, primo punto Cuneo (1-5). Simon e compagni, ora, conducono le danze: 4-9. Sul 5-11 time out Battocchio. Dentro Cattaneo per Zaytsev: il neoentrato subito a segno (6-12). Piacenza, però, continua a tenere al meglio: Simon mura, è +8 (7-15). Sul 9-17 spazio a Copelli per Stefanovic. Set a senso unico e con tanti errori: Piacenza se lo prende con 9 set ball a disposizione (15-24), chiudendo al primo con l’ace di Leon (15-25 e 1-2).

QUARTO SET

Il set si apre sulla falsa riga del precedente, con Piacenza subito avanti, ma Cuneo risponde (4-5). Leon e Gutierrez con l’ace ricacciano i padroni di casa indietro (4-7). Sul 5-9 time out per Battocchio. Blues che provano a ricucire ma senza risultati: Gutierrez è una spina nel fianco e mette a terra il pallone del 7-12, altro stop chiesto dalla panchina di casa. Piacenza che mantiene le distanze: biancorossi molto reattivi in difesa, Cuneo deve sudare per mettere a terra i palloni, Stefanovic fa 11-16. Zaytsev e Feral provano a ridare ossigeno ai blues, che si portano sul 14-18. Il muro Codarin-Zaytsev dice “no” a Leon, -3 e time out per Boninfante (15-18). Ace di Baranowicz, tutto riaperto (16-18). Lo Zar incendia il palazzetto con il mani-out del -1 (17-18). Clima infuocato: sventola di Mandiraci al servizio, Cavaccini e Zaytsev salvano ma Cuneo non riesce a rimandare la palla di là (17-19). Piacenza trova lo scatto al momento cruciale (17-21), ma la MA Acqua S.Bernardo non molla e si rifa sotto (20-22 e time out ospite). Piacenza si prende 4 set ball e non fallisce: muro di Bovolenta, si va al tie-break (20-25 e 2-2).

QUINTO SET

Piacenza con tanta energia: 1-4 e time out Battocchio. Leon trascian i biancorossi, sul 2-7 dentro Cattaneo per Zaytsev. Al cambio di campo è 2-8. Travica apre bene il campo su Gutierrez e Leon, ospiti sempre avanti (4-9). Sedlacek e Feral provano a ridare speranza ai blus, ormai vicini alla resa: l’ace dell’opposto francese vale il -4 (8-12). Cattaneo a segno, è 10-13 mentre Boninfante inserisce Gutierrez. Galassi in primo tempo consegna 4 match point a Piazenza (10-14): chiude lo stesso centrale con il muro, completando la rimonta (10-15 e 2-3).