Verso San Donà-Savigliano, Sacripanti: “Dobbiamo giocare con serenità”

Dopo due sconfitte consecutive, e senza set vinti, torna in trasferta il Monge-Gerbaudo Savigliano, ospite domenica 2 novembre alle 16 del Personal Time San Donà di Piave.

In palio ci saranno già punti importanti per i biancoblù, che devono uscire da un loop negativo. Mauro Sacripanti rilegge così il momento della compagine piemontese: “La gara contro Mantova ci ha lasciato un po’ di amarezza, non possiamo negarlo, perché attualmente siamo il fanalino di coda e perché perdere per due volte di fila 3-0 fa male. Il risultato in entrambi i casi non è stato del tutto veritiero, ma dobbiamo accettare il verdetto del campo. Tutte e due le volte abbiamo avuto dei blackout troppo lunghi, che ci hanno condizionato. Indubbiamente, le assenze di due giocatori come Dutto e Schiro in questo inizio ci hanno messi in difficoltà, non solo in partita, ma anche durante la settimana. Non devono essere, però, alibi, anche perché sappiamo che potevamo e dovevamo fare di più”.

Ora il test in Veneto: “Abbiamo trasformato l’obiettivo di voler vincere nel desiderio di raggiungere alcuni piccoli obiettivi volta per volta. Per domenica, deve essere quello di vincere un set, primo step per sbloccarci ed essere più sereni mentre giochiamo. Proprio questo mi renderebbe felice: vederci giocare con il sorriso, senza freno a mano tirato e con più sicurezza nelle nostre qualità. Le prime due partite possono essere indicative, ma non sono di sicuro quelle che diranno tutto sulla nostra stagione. Siamo sicuri di poter voltare pagina e vogliamo farlo già domenica”.