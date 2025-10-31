Terza Categoria A-B-C-D – Bandito vs Accademia Calcio Alba il big match di giornata! Nel Girone D prove di fuga per la Castellettese

Dopo il mini turno infrasettimanale dedicato alla Coppa Piemonte si scende in campo per la settima giornata dei campionati di Terza Categoria cuneese.

Nel Girone A ci si gioca il primato tra Bandito ed Accademia Calcio Alba, appaiate in vetta a quota 15 punti, in un match che si preannuncia decisamente entusiasmante. Sperano in un pareggio nel big match, al fine di pizzare il sorpasso, le inseguitrici Sommarivese e Neive che saranno a loro volta impegnate in trasferta rispettivamente contro Roerolanze e Lions United Alba mentre l’Academy Canale attende tra le mura amiche il Ceresole d’Alba.

In coda spicca lo scontro diretto tra Castagnolese e Dogliani mentre al centro della classifica Cisterna e Sanfrè si giocano punti pesanti per accorciare sulle zone nobili della graduatoria.

Nel Girone B impegno casalingo sicuramente non semplice per la capolista Lagnasco che ospita un Villafalletto voglioso di piazzare il sorpasso in vetta. Con l’Enviese a riposo per volontà del calendario occhi puntati anche sulla sfida esterna del Morevilla sul campo del sempre ostico Albatros Savigliano mentre il Villanova Solaro parte favorito sul terreno di gioco del Racco ’86.

In trasferta anche il CB Sport Caramagna sul campo dell’Accademia Cavourese mentre Accademia Calcio Marene e Futsal Savigliano, entrambe ferme a cinque punti, ospitano rispettivamente Sporting Savigliano e Bagnolo per allontanare l’ultima posizione in classifica.

Nel Girone C big match assoluto tra il Trinità ed il Passatore, divise solamente da un punto in classifica, in uno scontro che promette spettacolo ed adrenalina. Potrebbe approfittare di quest’incrocio il Villar 2025 che attende tra le mura amiche la Sandamianese con i favori del pronostico.

Interessante anche l’impegno della Polisportiva 2RG, che insegue il terzetto di testa, che ospita un Movi Centallo ancora non entrato a regime. Prova a dare continuità di risultati il Virtus Busca del nuovo tecnico Calvetti che sarà di scena a San Bernardo mentre chiudono il programma gli impegni casalinghi di J.A.C. e Carrù Magliano Alpi rispettivamente contro Pro Brossasco e Tarantasca.

Nel Girone D toccherà all’Ama Brenta Ceva cercare di rallentare la corsa, sinora perfetta, della Castellettese che dal proprio canto prova a centrare la settima sinfonia. La capolista potrebbe, inoltre, approfittare dello scontro diretto alle proprie spalle tra San Pedro e Valle Stura per allungare ulteriormente in classifica.

In zona play off impegni casalinghi per Bernezzo e Margaritese che incroceranno i guantoni contro Roccavione e Beinette mentre l’Auxilium Cuneo, voglioso di accorciare sulle zone nobili, attende il fanalino di coda Azzurra. Chiude il palinsesto il match tra San Rocco Bernezzo e Madonna delle Grazie, divise da un solo punto in classifica nella zona rossa.