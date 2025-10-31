Tre nuovi strumenti finanziari sono in arrivo per l’area degli 82 Comuni del GAL Langhe Roero Leader con l’obiettivo di promuovere progettualità smart e integrate.

Si tratta di due Bandi Pubblici del GAL – afferenti all’Intervento SRG06 LEADER del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte – e una Manifestazione di Interesse della Fondazione CRC, ognuno con propri perimetri di azione, tra loro demarcati ma complementari. La pubblicazione sincronizzata mira ad ampliare le opportunità, creare sinergie e ottimizzare l’utilizzo delle risorse, che complessivamente ammontano a 1,4 milioni di euro.

Il Bando del GAL n. 1/2025 SRG07 Smart Village, con una dotazione di 800 mila euro di risorse pubbliche, finanzia la creazione e l’attuazione di Strategie Smart Village: si tratta di una modalità innovativa per realizzare progetti di sviluppo co-costruiti da gruppi di cooperazione formati da enti pubblici e/o privati. Lo scopo è intervenire su di una situazione locale di interesse comunitario per migliorarla, con una visione partecipativa in cui ogni partner contribuisce attivamente al tema individuato. Ciascun partenariato può presentare una domanda di contributo scegliendo uno fra i 4 ambiti proposti: 1) Biodiversità agroalimentare, cibo e filiere locali; 2) Fruibilità e accessibilità dei beni culturali; 3) Mobilità sostenibile; 4) Biomassa agricola.

Per il Bando Smart Village, al fine di supportare le comunità locali sotto il profilo metodologico di co-costruzione di progetti innovativi e favorire la creazione di partenariati territoriali, il GAL – in collaborazione con la Camera di commercio di Cuneo – ha attivato un percorso di accompagnamento in tre incontri (20 novembre, 4 e 18 dicembre, dalle 14 alle 17.30) ad Alba presso l’Associazione Commercianti Albesi. Per gli aspetti tecnici e metodologici, opereranno a fianco del GAL i consulenti di Weco, impresa sociale specializzata in capacity building, formazione e facilitazione.

“Abbiamo scelto di partire dal Bando Smart Village innanzitutto perché rappresenta una novità nel panorama di Leader e richiede tempo per comprenderne le logiche e sviluppare le attività” – dichiara Massimo Gula, Presidente del GAL Langhe Roero Leader. “Ma soprattutto perché favorirà lo sviluppo di strategie e reti di collaborazione fra attori di varia natura che, per alcune tipologie di investimenti, potranno agganciarsi a futuri Bandi del GAL. Questo sta avvenendo ora per l’ambito dei beni culturali, grazie ad un secondo Bando del GAL per la fruizione/accessibilità e alla Manifestazione di Interesse Cultura a porte aperte della Fondazione CRC, con cui abbiamo condiviso la strategia di azione e che ringraziamo per questa proficua collaborazione”.

Infatti l’ambito dei beni culturali può contare su ulteriori risorse dedicate:

il Bando del GAL n. 2/2025 c Fruibilità e accessibilità dei beni culturali , con una dotazione di 400 mila euro di risorse pubbliche , finanzia la riqualificazione dei beni per migliorarne l’esperienza di visita in termini di maggiore fruibilità e/o accessibilità per tutti. Si finanzieranno interventi di recupero funzionale, volti a rendere possibile e sostenibile l’attivazione di percorsi, servizi e modalità di fruizione innovativi, inclusivi e duraturi; si evidenzia la possibile interazione con il Bando Smart Village che sostiene la costruzione di reti di valorizzazione e promozione dei beni. Possono partecipare enti pubblici, fondazioni e associazioni non a scopo di lucro (purché riconosciute), enti religiosi civilmente riconosciuti;

la Manifestazione di interesse della Fondazione CRC Cultura a porte aperte, con una dotazione di 200 mila euro di risorse, intende favorire l'implementazione di una rete territoriale di beni culturali con accesso autonomo per incrementare le opportunità di visita e conoscenza territoriale, valorizzando le azioni già in essere della comunità locale. Il sistema proposto è quello della piattaforma "Cultura a porte aperte" in una formula "chiavi in mano". Possono presentare candidatura enti pubblici e privati che, in base al proprio Statuto, risultino in linea con il Titolo IV, art. 11 del Regolamento delle Attività Istituzionali di Fondazione CRC.

“La Camera di commercio di Cuneo è lieta di collaborare con il GAL Langhe Roero Leader in questo percorso di accompagnamento, che mette al centro la capacità progettuale delle comunità locali.” – afferma il Presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto. “Crediamo fortemente che lo sviluppo smart dei territori passi attraverso il dialogo tra pubblico e privato, la valorizzazione delle risorse culturali e la costruzione di reti solide. Questi strumenti finanziari rappresentano un’opportunità concreta per generare impatto sociale ed economico e innovazione diffusa”.

“La partecipazione della Fondazione CRC a questo progetto conferma la nostra volontà di operare come soggetto orientato sempre più alla progettazione e alla pianificazione di territorio, attraverso la costruzione di reti e alleanze che sappiano catalizzare le energie delle nostre comunità.” afferma il Presidente della Fondazione CRC Mauro Gola. “L’iniziativa, che si inserisce su un progetto già attivo e sperimentato, contribuirà a innovare la valorizzazione dei beni culturali e potrà, questo è l’auspicio, diventare buona pratica da replicare anche su altre realtà territoriali”.

Per dare adeguata divulgazione ai Bandi e alla Manifestazione di Interesse sono stati organizzati 3 incontri nelle 3 aree del GAL : il 10 novembre a Neive, l’11 novembre a Vezza d’Alba e il 12 novembre a Bossolasco, dalle 14 alle 17. Durante ciascun incontro – che avrà i medesimi contenuti – si lavorerà in forma laboratoriale sul tema de “Il contesto: sfide e bisogni del territorio”. Maggiori informazioni sulla locandina dedicata e sul sito del GAL www.langheroeroleader.it.

Gli interessati alle nuove opportunità di finanziamento e sviluppo sono invitati a iscriversi agli incontri compilando il form all’indirizzo https://forms.gle/D6egNU44p7oepraW6.

Per informazioni sugli incontri: chiamare 0173.793508 o scrivere a [email protected].

Per informazioni sui Bandi: chiamare 0173.793508 o scrivere a [email protected], successivamente agli incontri di divulgazione.