Si sono chiusi i primi novanta minuti della seconda fase riguardante la Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria.
Vince e convince tra le mura amiche l’Orange Cervere che sconfigge per 2-0 l’Accademia Calcio Alba e si porta subito in vetta al proprio Triangolare. Successo importante esterno, invece, per il Caraglio che sfrutta al meglio le realizzazioni di Bergia, Gallinari ed Inturri per espugnare il campo dell’Auxilium Cuneo a cui non basta Cataldo. E’ una rete di Musso, infine, a regalare i tre punti alla Polisportiva Montatese nel big match di giornata contro l’ottimo Manta.
Pareggi casalinghi, invece, per Carrù Magliano Alpi, Giovanile Genola ed Albatros Savigliano che impattano rispettivamente contro Piobesi (1-1, Conterno risponde a Bouhril), Olimpic Saluzzo (1-1, Politano fa da contraltare a Cabbia) e Passatore (1-1).
Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Seconda Fase – Il Programma della Prima Giornata
Triangolare 1
Orange Cervere – Accademia Calcio Alba 2-0
Riposa Castellettese
CLASSIFICA: Orange Cervere 3, Castellettese 0*, Accademia Calcio Alba 0
Triangolare 2
Auxilium Cuneo – Caraglio 1-3
Riposa CB Sport Caramagna
CLASSIFICA: Caraglio 3, CB Sport Caramagna 0*, Auxilium Cuneo 0
Triangolare 3
Carrù Magliano Alpi – Piobesi 1-1
Riposa Bagnolo
CLASSIFICA: Piobesi 1, Carrù Magliano Alpi 1, Bagnolo 0*
Triangolare 4
Giovanile Genola – Olimpic Saluzzo 1-1
Riposa Neive
CLASSIFICA: Olimpic Saluzzo 1, Giovanile Genola 1, Neive 0*
Triangolare 5
Albatros Savigliano – Passatore 1-1
Riposa Benese
CLASSIFICA: Passatore 1, Albatros Savigliano 1, Benese 0*
Triangolare 6
Pol. Montatese – Manta 1-0
Riposa San Chiaffredo
CLASSIFICA: Pol. Montatese 3, San Chiaffredo 0*, Manta 0