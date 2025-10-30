«Un viaggio emotivo nelle mie Langhe viste dalla Svezia»

Quattro affermatissimi attori sve­desi, una regista innamorata del Piemonte e delle Langhe in par­ticolare, un’attrice albese ovvero Michela Fattorin. Ecco la squadra di “The trip to Piedmont”, il film prodotto da Sf Studios con il contributo di Film Commission Piemonte che tra settembre e ottobre ha sviluppato la storia di quattro amici in pensione che dalla Svezia si trasferiscono in Italia per gestire un uliveto.

Michela Fattorin, dove si sono svolte le riprese del film?

«Abbiamo girato ad Alba, poi ad Avigliana e negli ultimi giorni in provincia di Asti. Siamo stati a Castelnuovo Don Bosco, ma nei giorni precedenti abbiamo cambiato spesso location. È stata una produzione itinerante, molto viva».

I protagonisti svedesi sono quattro attori molto popolari nel loro Paese.

«Sì, sono conosciutissimi in Svezia e anche molto bravi. È stato un lavoro meraviglioso, in un clima sereno: nessuna tensione, nessun nervosismo. Tutti, dai colleghi alla troupe, erano gentili e collaborativi. Un’esperienza davvero piacevole».

La regista Alexandra-Therese Keining non ha nascosto il suo legame con il Piemonte.

«Mi ha raccontato che l’idea del film le è venuta dopo un viaggio fatto anni fa dalla Liguria verso il Piemonte. Si è innamorata dei paesaggi, ha voluto scrivere la storia insieme allo sceneggiatore e alla fine ha de­ciso di ambientarla qui. Anche gli attori italiani, molti dei quali non conoscevano la zona, sono rimasti ammaliati dalle colline e dalla luce di questi luoghi».

Il film parla di seconde possibilità nella maturità. Un tema molto attuale.

«Assolutamente. Il cast era tutto “over”: a parte una giovane attrice che interpreta la fi­glia di uno dei protagonisti, eravamo tutti sopra i 40, gli attori svedesi quasi tutti sopra i 60. È una storia di rinascita nata da un lutto, ma che si apre poi a un lieto fine. Un viaggio emotivo pieno di delicatezza».

Il suo personaggio che ruolo ha in questa rinascita?

«È una donna che osserva e intuisce, capisce cose che gli altri non vedono e li aiuta a rendersene conto. Non posso svelare troppi dettagli, ma è un personaggio che mi è rimasto nel cuore».

Lei è attrice e anche regista. Questa esperienza cinematografica come si inserisce nel suo percorso?

«Io nasco come attrice, anche se negli anni ho fatto molta re­gia teatrale. Non ho mai diretto un film, ma so cosa vuol dire lavorare con gli attori e aiutarli a trovare la giusta direzione. Ho fatto anche cinema e televisione: questa non era la mia prima esperienza davanti alla macchina da presa, ma è stata una delle più belle».

Negli ultimi anni il Piemonte è tornato centrale nel cinema italiano.

«Sì, la Film Commission sta lavorando molto bene. Mi risulta che in questo momento a Torino siano attive cinque grandi produzioni, tra cui an­che la nostra. C’è fermento, ed è bellissimo vedere il territorio valorizzato in questo modo».

E anche Alba sta vivendo una stagione culturale vivace.

«Esatto. Non è solo vino e tartufo, è una città piena di cultura, di eventi, di arte. Essere di­ventata Capitale dell’Arte Con­temporanea 2027 è un riconoscimento importante. Io sono nata a Ivrea, dove purtroppo dopo la fine dell’Olivetti c’è stato un certo declino, ma Alba ha una vitalità straordinaria. Qui ci sono artisti eccezionali – penso a Berruti, oppure a Di Blasi – e un movimento creativo che cresce ogni anno».

Com’è iniziato il suo percorso artistico?

«Ho cominciato a Ivrea, da ragazzina, frequentando corsi di teatro. Poi sono passata da Torino, Milano, Barcellona, Berlino. Ho viaggiato molto per studiare e per approfondire i miei interessi con i maestri che sentivo più affini. Ad Alba sono arrivata quasi per caso, grazie a un laboratorio diretto da Lorenzo Rulfo, con cui ho collaborato per dieci anni. Ho scoperto le Langhe e non me ne sono più andata».

È qui che è nata anche “Tela”, la sua scuola di teatro.

«L’ho fondata nel 2017 assieme al mio compagno. All’inizio era una realtà nomade, infatti ci spostavamo tra Langhe e Roero. Poi nel 2022 abbiamo trovato una sede stabile in via San Pio V. Ora abbiamo 88 allievi e continuiamo a crescere di anno in anno. Alcuni ra­gazzi ci seguono da quando avevano otto anni: oggi ne hanno sedici, girano cortometraggi, partecipano a film. È una grande soddisfazione ve­derli maturare».

C’è una nuova generazione che si avvicina al teatro e al cinema?

«Sì, assolutamente. I giovani sono molto presenti e curiosi. Noi abbiamo allievi dai quattro ai cento anni: il teatro è per tutti. E soprattutto è uno spazio senza giudizio. Lo ripetiamo sempre: sbagliare non è grave, è necessario. Spesso dagli errori nascono cose bellissime».

Si può dire poi che recitare non ha età?

«Certo. Se inizi da giovane, attraversi tutte le fasi; ma puoi anche scoprire la vocazione più tardi e dedicartici. È un mestiere che permette di giocare, di comunicare, di restare in contatto con gli altri. Io lo consiglierei a tutti, persino come materia scolastica: crea empatia, ascolto, solidarietà».

Lei preferisce il teatro o il cinema?

«Sono due amori diversi. Il teatro è la mia infanzia e la mia giovinezza, il cinema la mia maturità. Cambia l’approccio, ma la passione è la stessa: raccontare storie, incontrare persone, scoprire ogni volta un modo nuovo di guardare il mondo».