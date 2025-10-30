«Tecnologia al fianco della frutticoltura per soluzioni reali»

La frutticoltura della Granda è molto più di un comparto agricolo: è una rete viva di competenze, investimenti, lavoro quotidiano e scelte che si rinnovano stagione dopo stagione. È un sistema che tiene insieme tradizione e innovazione, e che oggi si trova davanti a una svolta cruciale. Non si tratta solo di numeri – mezzo miliardo di euro di valore, 18.000 aziende, 30.000 addetti – ma di un’identità produttiva che ha saputo costruire eccellenza riconosciuta in Italia e al­l’e­ste­ro. Eppure, le sfide so­no evidenti. Il cambiamento climatico ha già lasciato il segno: la produzione di nocciole si è dimezzata in cinque anni, i kiwi coltivati sono scesi sotto i mille ettari, le rese calano, le fitopatie si moltiplicano. La frutta – quella buona, quella che racconta il territorio – ha bisogno di nuove risposte, e di strumenti capaci di trasformare la crisi in opportunità.

È in questo contesto che, nei giorni scorsi, Manta ha ospitato gli Stati Generali della Frutticoltura Piemontese, pro­­mossi dalla Fondazione Agrion. Un appuntamento che ha messo al centro le sfide del comparto, ma so­prattutto le soluzioni. A partire dal Digi Open Lab, il nuovo hub multifunzionale inaugurato durante l’evento: un la­boratorio diffuso dove si sperimentano tecnologie e pratiche agronomiche capaci di ridisegnare il modo di coltivare.

Il Digi Tree Lab, meleto sperimentale da 2.000 metri quadrati, è già operativo: sensori, droni, rover e robot monitorano lo stato delle piante e dell’ambiente, mentre si te­sta­no sistemi alternativi per la distribuzione degli agrofarmaci e la gestione idrica. Ac­canto, lo Smart Bee Lab studia l’interazione tra api e produzione, con l’obiettivo di digitalizzare gli alveari e comprendere meglio il ruolo degli impollinatori. «Il 2050 non possiamo immaginarlo senza le api», ha detto Giacomo Ballari, presidente di Agrion, che ha anche annunciato nuo­vi spazi dedicati alla sostenibilità, alla formazione e al post raccolta.

«È stato un incontro significativo, con oltre 200 partecipanti – ha dichiarato Ballari –. Abbiamo voluto dare concretezza a una promessa: mettere la ricerca, la tecnologia e l’innovazione al servizio della frutticoltura, offrendo soluzioni pratiche e applicabili. Centrale è stata anche la ripresa della Carta della Frut­ticoltura, che abbiamo rimesso al centro del confronto per affrontare con lucidità le criticità del settore».

Alla presentazione hanno par­tecipato i quattro poli universitari piemontesi, insieme a start-up e aziende partner. Tra le tecnologie presentate: biosensori che monitorano il flusso linfatico delle piante, sistemi di irrigazione di precisione, strumenti per rilevare lo stress idrico e le malattie in tempo reale. «Abbiamo dato concretezza a una promessa nata un anno fa: ricerca, innovazione e genetica al servizio del territorio sono oggi il presente che garantirà il futuro della frutticoltura», ha sottolineato l’assessore regionale Paolo Bongioanni.

Ma la tecnologia, da sola, non basta. Lo ha ricordato Ga­briele Carenini, presidente re­gionale di Cia Piemonte: «Agrion è un asset strategico perché ci consente di fare ri­cerca con un ap­proccio pragmatico e vicino alla realtà produttiva. Ora serve una visione condivisa, basta crociate ideologiche. Dobbia­mo pensare po­sitivo e mettere gli agricoltori nelle condizioni di vivere dignitosamente del proprio lavoro».

Tra gli interventi, si sono alternati contributi di Angelo Frascarelli (Università di Pe­rugia) sulla nuova Pac, Bruno Mezzetti (Università Politec­nica delle Marche) sul miglioramento varietale, Andrea Berti (Asnacodi) sulla gestione del rischio, e Laura Stocchi (Cso Italy) sull’andamento del mercato ortofrutticolo.

Il tavolo di confronto con la filiera ha visto la partecipazione di Marco Rivoira, Dome­nico Sacchetto, Fabri­zio Gal­liati, Domenico Pa­schet­ta e Roberto Morello, con le conclusioni affidate a Pao­lo Ba­locco, direttore del­l’As­ses­so­rato Agricoltura del­la Re­gio­ne.

A Manta, si è capito che la frutticoltura non è solo raccolta. È progettazione, sperimentazione, lavoro quotidiano. È la capacità di guardare avanti con costanza, competenza e passione. È un settore che non si accontenta di resistere, ma che vuole crescere, migliorare, aprirsi a nuove prospettive. Come quando si sceglie il momento giusto per cogliere una pesca matura: servono attenzione, esperienza, pazienza. E soprattutto, serve la convinzione che ogni gesto, ogni scelta, ogni investimento possa fare la differenza. Perché il futuro della frutta piemontese si costruisce così: un passo alla volta, con radici solide e sguardo lungo.