Una tre giorni di grande livello tecnico quella andata in scena a Cantalupa nel weekend del 24, 25 e 26 ottobre, dove si è svolto il Campionato Individuale Gold Interregionale Zona Tecnica 1 (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia) di Ginnastica Ritmica, organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia. Un appuntamento di rilievo che metteva in palio l’accesso alla fase nazionale, al quale ha preso parte anche la Ginnastica Saluzzo Libertas, portando in pedana le proprie giovani atlete con ottimi risultati.

Il miglior piazzamento del fine settimana è arrivato nella categoria Allieve 1 (classe 2016) con Maddalena Ariaudo, che ha sfiorato la qualificazione grazie a una brillante prova complessiva: nono posto nell’All Around e sesto posto al Corpo Libero. Un risultato che conferma la crescita tecnica e la solidità del lavoro svolto dallo staff saluzzese, capace di competere ai massimi livelli in una manifestazione dal valore sportivo e formativo di primo piano.