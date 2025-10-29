Volley Superlega – Cuneo a Monza per il turno infrasettimanale. IL PROGRAMMA DELLA TERZA GIORNATA

Dopo un vivace weekend a tutto volley, mercoledì e giovedì torna a stretto giro lo spettacolo della SuperLega Credem Banca. Il terzo atto della Regular Season 2025/26 prevede sei sfide in due giorni, big match incredibili e il remake dell’ultima Finale Scudetto. Oltre alla leadership condivisa di Trento e Verona, i primi due turni hanno detto molto sulla nuova stagione: lo spettacolo tecnico, il grande equilibrio in campo, l’imprevedibilità dei risultati e il grande afflusso di pubblico nei palazzetti si preannunciano punti fissi anche della SuperLega Credem Banca 2025/26.
Nemmeno il tempo di godersi la maratona del Pala Barton Energy con 5.000 tifosi festanti e la consegna del premio per il pubblico migliore della massima serie, che alle porte ci sono altri big match, a iniziare da Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino, remake dell’ultima Finale Scudetto, in calendario mercoledì con diretta Rai Sport alle 20.30. Alla stessa ora sono in programma Sir Susa Scai Perugia – Sonepar Padova e, nel derby della via Emilia, Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena; entrambi gli incontri con live streaming DAZN. In simultanea, con live su VBTV, Cisterna Volley ospita la Yuasa Battery Grottazzolina, mentre la Vero Volley Monza si misura con la MA Acqua S.Bernardo Cuneo. La due giorni termina giovedì sera, alle 20.30, con il faccia a faccia tra la locomotiva Rana Verona e l’Allianz Milano, partita trasmessa in diretta su Rai Sport. Tutte le gare di SuperLega Credem Banca saranno trasmesse in diretta su VBTV.
Classifica SuperLega Credem Banca
Itas Trentino 6, Rana Verona 6, Sir Susa Scai Perugia 5, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 4, Valsa Group Modena 4, Cucine Lube Civitanova 4, Gas Sales Bluenergy Piacenza 3, Allianz Milano 2, Sonepar Padova 2, Vero Volley Monza 0, Yuasa Battery Grottazzolina 0, Cisterna Volley 0.
3ª Giornata di Andata – Regular Season SuperLega Credem Banca
Mercoledì 29 ottobre 2025, ore 20.30
Cisterna Volley – Yuasa Battery Grottazzolina
Arbitri: Goitre Mauro Carlo, Zavater Marco (Pazzaglini Marco)
Video Check: Diana Tommaso
Segnapunti: Scudiero Simona
Diretta VBTV
Mercoledì 29 ottobre 2025, ore 20.30
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena
Arbitri: Simbari Armando, Carcione Vincenzo (Pasquali Fabio)
Video Check: Ferrara Annarita
Segnapunti: Zuccotti Elisabetta
Diretta DAZN e VBTV
Mercoledì 29 ottobre 2025, ore 20.30
Sir Susa Scai Perugia – Sonepar Padova
Arbitri: Luciani Ubaldo, Caretti Stefano (Mannarino Matteo)
Video Check: Petterini Giulia
Segnapunti: Ambrosi Irene
Diretta DAZN e VBTV
Mercoledì 29 ottobre 2025, ore 20.30
Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino
Arbitri: Giardini Massimiliano, Brancati Rocco (Marotta Michele)
Video Check: Mochi Chiara
Segnapunti: Cetraro Matteo
Diretta Rai Sport e VBTV
Mercoledì 29 ottobre 2025, ore 20.30
Vero Volley Monza – MA Acqua S.Bernardo Cuneo
Arbitri: Piana Rossella, Pozzato Andrea (Manzoni Barbara)
Video Check: Fumagalli Gianluca
Segnapunti: Marangio Annalia
Diretta VBTV
Giovedì 30 ottobre 2025, ore 20.30
Rana Verona – Allianz Milano
Arbitri: Cesare Stefano, Santoro Angelo (De Nard Andrea)
Video Check: Gioia Riccardo
Segnapunti: Dalle Vedove Carla
Diretta Rai Sport e VBTV
