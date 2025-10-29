Nella giornata di martedì 28 novembre 2025 la città di Bra ha accolto una nutrita delegazione lituana giunta in Italia nell’ambito di un progetto di scambio in tema di “Community Led Local Developments”, ovvero sviluppi sociali guidati dalle comunità locali.

Nel corso della visita italiana la delegazione, composta da una trentina di rappresentanti di varie città e organizzazioni non governative della repubblica baltica, ha avuto modo di incontrare i delegati dell’Anci Piemonte e della Lombardia, oltre all’Amministrazione braidese.

Ad accoglierli nella sala del Consiglio comunale, oltre al sindaco Gianni Fogliato, al vicesindaco Biagio Conterno e alla consigliera Marina Isu, anche i tecnici del Comune che si occupano del settore sociale a 360 gradi.

La delegazione straniera mirava a comprendere come gli enti locali, le comunità e il settore no profit italiani identificano i problemi da risolvere e collaborano nell’affrontare questioni come la povertà e l’inclusione sociale, oltre a stabilire contatti in vista della realizzazione di progetti congiunti tra realtà italiane e lituane finanziati con fondi europei.

Così il sindaco Gianni Fogliato al termine dell’incontro: “Abbiamo avuto modo di conoscere persone davvero interessate alla nostra realtà, curiose di confrontarsi con noi su tutti gli aspetti delle tematiche sociali, dalle questioni scolastiche ai problemi legati all’integrazione. E’ stata un’esperienza positiva e mi auguro che questo incontro porti ad una collaborazione duratura.”

