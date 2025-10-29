L’orgoglio del made in Italy nel nuovo libro di Gianni Gagliardo (VIDEO)

Presso il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano si è tenuta martedì 28 ottobre la presentazione del libro di Gianni Gagliardo “Il fascino di un paese straordinario”.

L’opera, scritta da un vero e proprio “ambasciatore” del Made in Italy, racconta come è percepita l’Italia all’estero e ci spiega perché gli italiani dovrebbero essere consapevoli e orgogliosi di essere nati e di vivere nel più Bel Paese, per riportare nei cuori quell’amore che l’Italia meriterebbe: il tutto attraverso storie reali ed esemplari di italiani all’estero. L’opera ripercorre oltre quarant’anni di esperienze nell’ambito dell’internazionalizzazione del vino italiano di uno dei primi pionieri del vino in Asia, Gianni Gagliardo che, dagli esordi degli anni ’80 in Corea, Taiwan e Singapore, ha portato il vino all’interno di un mercato al tempo dominato da etichette francesi, spagnole e australiane.

“Il successo del Made in Italy all’estero nasce da un intreccio di qualità, stile e narrazione. Parlando di export, ad esempio, il consumatore americano non compra solo vino, ma un’immagine positiva dell’Italia: quella della bellezza, dell’eleganza, della convivialità. – spiega Gianni Gagliardo – I dazi cambiano, ma la cultura del vino e la fiducia nel nostro Paese restano. I dazi non hanno disincentivato in modo significativo il consumo di vino italiano, incluso il Barolo e altri grandi vini, negli Stati Uniti. Su una bottiglia da 40-50 dollari, un incremento del 15% è percepito come trascurabile dal consumatore medio”, spiega Gagliardo. “Il vero fattore di rallentamento è l’aumento generale dei prezzi, che riduce il potere d’acquisto complessivo delle famiglie.”

In occasione dell’evento, tenutosi in Sala Codici e moderato dalla giornalista RAI Camilla Nata, è intervenuto il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: “È un racconto che va oltre il vino, perché quello del Piemonte è anche un grande prodotto turistico, un brand da comunicare con orgoglio. Abbiamo una forza di territorio che ci permette di affrontare le difficoltà con lucidità e concretezza. Il mondo cambia, la globalizzazione ci tocca, ma il Piemonte resta forte per la sua capacità di unire tradizione e innovazione, radici e futuro, sempre con orgoglio e serietà”.

Gianni Gagliardo è un produttore di Barolo, scrittore e presidente di Deditus (già Accademia del Barolo) – l’associazione fondata nel 2011 che riunisce nove storiche famiglie produttrici di Barolo: Azelia, Cordero di Montezemolo, Luciano Sandrone, Michele Chiarlo, Pio Cesare, Poderi Gianni Gagliardo, Poderi Luigi Einaudi, Prunotto e Vietti

Ricordiamo che libro è stato recentemente presentato anche al Senato, durante un incontro sul Made in Italy a cui hanno partecipato, oltre all’autore, Letta, Montezemolo, il senatore Francesco Boccia e il direttore Antonio Preziosi.