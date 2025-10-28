Hockey su prato/F: la Lorenzoni sarà protagonista nell’ultimo atto della Coppa Italia

Nell’ ultima gara delle eliminatorie le braidesi hanno affrontato la più temibile avversaria del girone: Torino Universitaria che le seguiva a due lunghezze. Fino ad ora il percorso delle atlete Lorenzoni era stato netto con tutte vittorie a fronte del pareggio delle torinesi nei confronti della Moncalvese. Sarebbe bastato, dunque, un pareggio per staccare il pass per raggiungere le finali, ma le atlete di coach Koshelenko, scendendo sul campo di casa, avevano in mente solo i tre punti fidando nei progressi operati durante il cammino.

Si partiva, dunque, decise con una formazione prudente e attenta, ma anche più pesante all’ attacco con il trio Di Blasi, Vercelli, Kouroska . Il primo quarto vedeva le nero turchesi costruire con ordine ed operare per lo più nell’ area avversaria, ma le buone parate dell’ azzurra Silvia Omegna fermavano le occasioni nero-turchesi. Nel secondo quarto sbloccava il risultato Loli Munoz che si guadagnava un rigore e lo trasformava con sicurezza.Da quel momento però per la concitata reazione delle avversarie e la mancanza di ordine delle atlete di casa, si assisteva ad un gioco meno pulito ed organizzato. In una delle tante penetrazioni in area grazie ad un buon assist della Kourovska raddoppiava Lisa Di Blasi pronta ad insaccare. Per eccesso di sicurezza e voglia di strafare si permetteva alle torinesi e soprattutto a Catalina Costa, la più pericolosa delle avversarie di accorciare le distanze ad un minuto dalla fine.

Soddisfatto comunque il Presidente Calonico per il raggiungimento della finale che sarà giocata a Bra l’ 8 e il 9 Novembre con le altre 3 finaliste l’ HC Bologna, la Lazio e l’ Amsicora Cagliari.

