Volley Superlega – Cuneo, debutto casalingo al top! Verona corsara, ok l’Itas Trentino

RISULTATI, TABELLINI E CLASSIFICA dopo la seconda giornata

Va agli archivi la seconda giornata di Superlega. Una serata che ha visto il primo successo, dopo 11 anni, di Cuneo nella massima serie: i blues hanno ritrovato il pubblico di casa battendo con un secco 3-0 Cisterna. Vittoria netta (25-18, 25-19, 25-19) frutto di un’ottima prova corale dei ragazzi di coach Battocchio, guidati da un Baranowicz formato MVP. Top scorer Feral con 14 punti, mentre Zaytsev, con i suoi 8 a referto, ha superato quota 6000 nelle competizioni della Lega Volley.

Successo fra le mura amiche anche per l’Itas Trentino: è 3-0 contro la Sonepar Padova. Protagonista Jordi Ramon, autore di 19 punti in 84 minuti. Un risultato pieno che permette alla squadra di Mendez di restare in testa alla classifica a punteggio pieno alla vigilia della trasferta di Civitanova Marche.

Sfida appassionante fra Gas Sales Bluenergy Piacenza sull’Allianz Milano: al PalaBancaSport, botta e risposta continuo fra gli opposti Alessandro Bovolenta (28 punti) e Ferre Reggers (27 sigilli), il risultato finale recita 3-1 (28-26, 14-25, 25-17, 25-18).

Il fattore campo tiene bene anche per la Valsa Group Modena, trascinata da Paul Buchegger e Vlad Davyskiba e che stende Vero Volley Monza con il punteggio di 3-0.

Al Pala Barton Energy, infine, festeggia al 5° set la Sir Susa Scai Perugia, che dopo aver subito per due volte l’aggancio della Cucine Lube Civitanova, la spunta al tie break. Top scorer: Ben Tara (19 punti) da una parte, Nikolov (21) dall’altra.

Ricordiamo che, nella serata di sabato, Verona aveva conquistato l’unico successo esterno del weekend, espugnando Grottazzolina in tre set.

VOLLEY SUPERLEGA – RISULTATI E TABELLINI SECONDA GIORNATA

Itas Trentino – Sonepar Padova 3-0 (25-21, 25-21, 28-26) – Itas Trentino: Sbertoli 1, Michieletto 14, Resende Gualberto 7, Faure 12, Ramon 19, Torwie 7, Pesaresi (L), Bristot 0, Garcia Fernandez 0, Laurenzano (L), Acquarone 0. N.E. Giani, Sandu, Bartha. All. Mendez. Sonepar Padova: Todorovic 1, Orioli 10, Polo 2, Masulovic 11, Gardini 13, Truocchio 4, Diez (L), Zoppellari 0, Stefani 0, Toscani (L), Held 1. N.E. Nachev, Bergamasco, Mc Raven. All. Cuttini. ARBITRI: Cavalieri, Lot. NOTE – durata set: 25′, 27′, 32′; tot: 84′.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Cisterna Volley 3-0 (25-19, 25-18, 25-19) – MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz 0, Zaytsev 8, Codarin 9, Feral 14, Sedlacek 9, Stefanovic 9, Sala (L), Cavaccini (L). N.E. Copelli, Bonomi, Oberto, Giraudo, Colasanti, Cattaneo. All. Battocchio. Cisterna Volley: Fanizza 1, Lanza 8, Plak 4, Barotto 3, Bayram 5, Mazzone 8, Finauri (L), Currie (L), Tarumi 0, Salsi 0, Guzzo 6, Muniz De Oliveira 1. N.E. Diamantini, Tosti. All. Morato. ARBITRI: Brunelli, Rossi. NOTE – durata set: 24′, 25′, 27′; tot: 76′.

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Milano 3-1 (28-26, 14-25, 25-17, 25-18) – Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro 2, Gutierrez 9, Galassi 7, Bovolenta 28, Bergmann 4, Simon 7, Loreti (L), Leon 0, Pace (L), Mandiraci 14, Comparoni 0, Andringa 0, Seddik 0. N.E. Travica. All. Boninfante. Allianz Milano: Barbanti 0, Otsuka 10, Masulovic 3, Reggers 27, Recine 12, Caneschi 6, Benacchio (L), Staforini 1, Ichino 0, Catania (L), Lindqvist 0, Di Martino 0. N.E. Kreling. All. Piazza. ARBITRI: Puecher, Saltalippi, Russo. NOTE – durata set: 34′, 21′, 24′, 29′; tot: 108′.

Valsa Group Modena – Vero Volley Monza 3-0 (25-19, 25-17, 26-24) – Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 2, Davyskiba 17, Mati 6, Buchegger 20, Porro 8, Sanguinetti 1, Federici (L), Massari 0, Perry (L), Anzani 3, Bento 0, Ikhbayri 3, Giraudo 0. N.E. Tauletta. All. Giuliani. Vero Volley Monza: Zimmermann 1, Marttila 9, Beretta 6, Padar 11, Atanasov 11, Mosca 4, Pisoni (L), Velichkov 0, Frascio 1, Scanferla (L), Larizza 1. N.E. Ciampi, Knipe. All. Eccheli. ARBITRI: Zavater, Verrascina, Pernpruner. NOTE – durata set: 23′, 25′, 30′; tot: 78′.

Sir Susa Scai Perugia – Cucine Lube Civitanova 3-2 (25-15, 22-25, 25-20, 23-25, 15-11) – Sir Susa Scai Perugia: Giannelli 6, Plotnytskyi 4, Loser 14, Ben Tara 19, Semeniuk 13, Russo 11, Gaggini (L), Dzavoronok 0, Solé 1, Colaci (L), Ishikawa 9. N.E. Argilagos, Cvanciger, Crosato. All. Lorenzetti. Cucine Lube Civitanova: Boninfante 6, Bottolo 13, Gargiulo 6, Loeppky 2, Nikolov 21, D’Heer 3, Orduna 0, Bisotto (L), Balaso (L), Hossein Khanzadeh 13, Kukartsev 0, Duflos-Rossi 1, Tenorio 2. N.E. Podrascanin. All. Medei. ARBITRI: Cerra, Zanussi. NOTE – durata set: 26′, 28′, 26′, 31′, 20′; tot: 131′.

Yuasa Battery Grottazzolina – Rana Verona 0-3 (21-25, 17-25, 20-25) – Yuasa Battery Grottazzolina: Falaschi 0, Fedrizzi 2, Petkov 4, Golzadeh 11, Magalini 7, Stankovic 3, Petkovic (L), Vecchi 0, Pellacani 1, Koprivica 0, Tatarov 6, Marchisio (L). N.E. Cubito, Marchiani. All. Ortenzi. Rana Verona: Christenson 2, Mozic 13, Vitelli 7, Ferreira Souza 13, Keita 8, Cortesia 9, Bussinello (L), D’Amico (L), Sani 4, Bonisoli 0. N.E. Valbusa, Gironi, Planinsic, Glatz. All. Soli. ARBITRI: Canessa, Salvati, Cruccolini. NOTE – durata set: 26′, 25′, 24′; tot: 75′.

Classifica SuperLega Credem Banca

Itas Trentino 6, Rana Verona 6, Sir Susa Scai Perugia 5, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 4, Valsa Group Modena 4, Cucine Lube Civitanova 4, Gas Sales Bluenergy Piacenza 3, Allianz Milano 2, Sonepar Padova 2, Vero Volley Monza 0, Yuasa Battery Grottazzolina 0, Cisterna Volley 0.

Prossimo turno

3ª giornata andata – Regular Season SuperLega Credem Banca

Cisterna Volley – Yuasa Battery Grottazzolina (Diretta VBTV)

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena (Diretta DAZN e VBTV)

Sir Susa Scai Perugia – Sonepar Padova (Diretta DAZN e VBTV)

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino (Diretta Rai Sport e VBTV)

Vero Volley Monza – MA Acqua S.Bernardo Cuneo (Diretta VBTV)

Giovedì 30 ottobre 2025, ore 20.30